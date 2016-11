Karate/ Cupa „Foc Viu”: Dinamic, c’est fantastique. De la mare, la mic

Karateka de la CS Dinamic Bacau nu se dezmint: la fiecare participare competitionala impresioneaza atât ca evolutii, cât si ca rezultate.

Ultima dovada o constituie Cupa „Foc Viu” desfasurata in urma cu câteva zile, la Odobesti, in judetul Vrancea.

La competitia de la Odobesti care a avut drept scop evaluarea si selectarea sportivilor ce vor reprezenta România la Campionatele Mondiale, Europene si Balcanice din 2017, Dinamic s-a prezentat cu 17 sportivi care au cucerit 20 de medalii la kata si kumite individual si trei medalii pe echipe.

„Inca o data, sportivii de la Dinamic care au vârste cuprinse intre 5 si 33 de ani au demonstrat ca sunt bine pregatiti, dar ca se poate mult mai bine. Vreau sa mentionez ca una dintre medaliatele competitiei este o mamica, Mirela Serban, care a facut parte din echipa Dinamic alaturi de copiii ei, Daniel si Ariana.

Totodata, am avut in echipa si o frantuzoiaca, Ludivine Cochard, studenta la kinetoterapie in Bacau. Desi la prima sa participare intr-o competitie, Ludivine a cucerit doua medalii”, a declarat antrenoarea CS Dinamic, Liliana Adochitei.

In 2016, sportivii de la Dinamic au reusit sa se impuna si in competitiile regionale, dar si la Campionatele Nationale. In total, karateka pregatiti de Liliana Adochitei si Alexandru Hoborici au obtinut 53 de medalii.

Rezultatele bacauanilor de la Dinamic la Cupa „Foc Viu”:

Kata: Robert Petrila, Ludivine Cochard- ambii locul 1; Maria Bejan- locul 2; Alecsya Munteanu, Ioana Tantos, Stefan Tiron, George Braescu, Damian Gârbea, Mirela Serban- toti locul 3.

Kumite: Robert Petrila, Romeo Voicu, Razvan Bulancea, Tudor Galan, Alecsya Munteanu, Maria Bejan- toti locul 1; George Braescu, Alexandru Petrila, Damian Gârbea, Ludivine Cochard- toti locul 2; Ioana Tantos- locul 3.

Kata echipe: locul 1, in componenta Mihai Danaila, Damian Gârbea, Stefan Tiron, George Braescu, Alexandru Petrila, Tudor Galan, Alecsya Munteanu, Elena Dascalu si Ariana Serban.