Sala de sport „Andreea Isărescu” din Voluntari a găzduit pe 8 iulie ediția din acest an a Campionatului Național de karate Wado Kai. CS „Dan Botezatu” Bacău a participat cu șapte sportivi, cucerind tot atâte medalii: trei de aur și patru de bronz. Răzvan Băisan, Miruna Radu și Darius Robu-Lungu s-au laureat campioni național de cadeți, în timp ce bronzul a fost cucerit de Serena Ciobanu (cadete), Bogdan Iștoc (seniori, 75 kg), Ionuț Cășeru (seniori, 67 kg) și de echipa de kumite seniori din a cărei componență au făcut parte Bogdan Iștoc și Ionuț Cășeru. „Ultimul samurai din echipă, Ioan Miron, a pierdut din primul tur, în ciuda faptului că la ultimele două competiții luase aurul. se mai întâmplă și accidente”, a declarat antrenorul sprtiv Ionuț Cășeru, care a făcut și un bilanț de pâna acum al verii: „După Europene am avut trei competiții de karate SKDUN: Cupa Orașului Voluntari, Cupa Kan azawa și Dobrogea Karate Cup. La Voluntari am luat două medalii de aur prin Ana-Maria Rusu și Murina Radu la kumite minicadeți, una de argint (Darius Robu-Lungu la kumite minicadeți) și două de bronz (Răzvan Băisan la kumite copii 3 și Darius Robu-Lungu la kata minicadeți). La Cupa Kanazawa de la Alexandria am cucerit un aur prin Ioan Miron la kumite cadeți , trei medalii de argint (Răzvan Cioltan, Miruna Radu și Darius Robu-Lungu la kumite minicadeți) si un bronz prin Serena Ciobanu la kumite minicadeți. În fine, în competiția de pe Litoral, Dobrogea Karate Cup a plouat cu medalii: trei de aur, patru de argint și șase de bronz”. La finalul lunii, karateka de la CS „Dan Botezatu” vor efectua un stagiu de pregătire la Poiana Teiului cu lotul național de karate SKDUN. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.