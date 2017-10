Editorial Kalokagathia, în ,,interpretarea” minunată a băcăuanilor de Ion Fercu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Mâșkin, eroul lui Dostoievski, cel care, alături de Don Quijote, protagonistul lui Cervantes, candidează pentru neoficialul titlu de inocent al lumii, ne-a spus că „frumusețea va salva lumea”. Într-o traducere ceva mai profundă, am putea pricepe chiar și faptul că „frumusețea va mântui lumea”. Utopie? Nicidecum. Frumosul este o categorie estetică fundamentală. Vechii greci aveau un cult pentru kalokagathia, concept care viza idealul armonizării virtuților morale cu frumusețea fizică, uniunea perfectă dintre bine și frumos, dintre etic și estetic. Simpozionul Național de Estetică (ediția a XXII-a), inițiat de acest talentat și erudit spirit numit Geo Popa, astăzi ministru secretar de stat, gestionat grozav de Centrul de Cultură ,,George Apostu” Bacău și Ministerul Culturii și Identității Naționale, este, cred, o manifestare care ar putea avea oricând ca moto visul dostoievskian, dar și vechiul ideal grecesc, mereu nou: kalokagathia. „ImagiNație – Energia culturii” este genericul manifestărilor. Academicieni, profesori universitari, scriitori, istorici, esteticieni, eticieni, artiști plastici, critici de artă și literatură, actori, jurnaliști, virtuoși ai simfoniilor, sosiți și de pe mai multe meridiane europene ale spiritului elevat, oferă băcăuanilor, în aceste zile, un ospăț regal al spiritului. Este una dintre cele mai frumoase povești ale sufletului care răvășește minunat spațiul cultural băcăuan; și nu numai. Ca partener media al acestei prestigioase manifestări, „Deșteptarea” trimite aplauze nu doar către inițiatori, ci și către partenerii/sponsorii care țin proiectul în viață, către cei care, participând ca spectatori la acest banchet ideatic, înțeleg faptul că, dincolo de cotidiana mlaștină politică, există oaze de bine și frumusețe care ne pot face să sperăm că, măcar din când în când, mai putem salva câte ceva din roua sufletului nostru. Firește, aplauzele îi vizează și pe actorii principali ai simpozionului. 0 SHARES Share Tweet loading...

