Suferind la capitolul echipe de seniori, Bacăul fotbalistic nu duce lipsă, în schimb, de grupări axate exclusiv pe copii și juniori. Unul dintre aceste cluburi este FC Juniorul Bacău, condus de fostul portar de Liga I, Cristi Hăisan. În 2017, Juniorul are în program participarea la un turneu de prestigiu, care se va desfășura în primăvară, în Italia, la Roma. Din acest motiv, gruparea băcăuană a demarat un amplu proces de selecție printre copiii născuți în 2006 și 2007. „Îi așteptăm pe toți cei interesați de această acțiune în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 10.00, la balonul «Dribling» din Gherăiești. Cei mai talentați puști vor fi selectați pentru participarea la turneul din Italia. Este vorba de un turneu foarte puternic, care va avea loc în aprilie, la Roma și la care vor fi prezente cele mai tari echipe italiene", a declarat antrenorul Cristi Hăisan, care poate fi contactat la numărul de telefon 0742583923.

