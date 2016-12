Sport Judo/ Turneul International Târgu-Secuiesc: Sperante confirmate de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Noi rezultate bune pentru sectia de judo de la SCM- Palatul Copiilor Bacau pregatita de antrenorii Marius Savin si Constantin Manole. Bacauanii au punctat si la turneul international de la Târgu-Secuiesc desfasurat weekend-ul trecut, unde au deplasat 42 de sportivi, printre ei numarându-se si medaliatii si finalistii Campionatelor Nationale, dar si un numar semnificativ de sperante care au confirmat. SCM – Palatul Copiilor s-a clasat in ierarhia generala pe locul 6 din 40, fiind devansat de Dinamo Brasov, Miercurea-Ciuc, CSM Pitesti, CSM Târgoviste si gazdele de la Trgu-Secuiesc. Rezultatele micutilor judoka antrenati de Marius Savin si Constantin Manole: Locul 1: Lavinia Balan 29 kg, Ioana Cociorba A48 kg. Locul 2: Rebecca Drobota 26 kg, Fabio Prihoanca 38 kg, Nicolae Elisei 30 kg, Andra Raileanu 40 kg, Cosmin Nacu 46 kg. Locul 3: Axinte Ioana 26 kg, Andreea Lupes 29 kg, Ianis Nechifor 22 kg, Matei Coman 22 kg, Gabriel Bârsan 24 kg, Parascheva Ailenei 32 kg (toti la U10), Adrian Maties 22 kg, Denis Maties 24 kg, Eduard Cojan 27 kg, Mario Faraoanu 30 kg, Martina Budau 40 kg, Ianis Bostan 50 kg, Denisa Cretu A52 kg, Silviu Codreanu A55 kg (toti la U11).