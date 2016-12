Sport Judo / Sapte dintr-o lovitura de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Inca o reusita pentru judoka de la SCM-Palatul Copiilor. De data aceasta, la cea mai mare competitie dedicata copiilor si juniorilor din tara: Festivalul de Judo. Desfasurat la Bucuresti, weekend-ul trecut, pe parcursul a doua zile, Festivalul a reunit pe tatami peste 900 de sportivi de la cluburi din tara, dar si din strainatate. Gruparea pregatita de prof. Dorin Cruceanu s-a prezentat cu 12 sportivi, sapte dintre acestia urcând pe podiumul de premiere. Printre medaliatii bacauanilor s-au aflat si Mario Ionita, sportiv antrenat de prof. Aurel Chelariu, dar si Rares Rotaru, care este legitimat si la LPS Pitesti. „Nu pot decât sa fiu foarte multumit de prestatia sportivilor nostri, care s-au prezentat cu succes la o competitie dificila. Am avut meciuri grele, câstigate prin ippon, lucru care demonstreaza ca devenim din ce in ce mai buni”, a declarat antrenorul Dorin Cruceanu. Rezultatele inregistrate de SCM- Palatul Copiilor la Festivalul de Judo: Aur: Sergiu Buzduga 55 kg U12, Alyia Dospinescu 44 kg U14, Mario Ionita 66 kg U21, Rares Rotaru 81 kg U21. Bronz: Alexandru Zaharia 42 kg U10, Roxana Radu 26 kg U10, Andreea Radu 36 kg U16, Kimberley Ungureanu.

Loc 5: Mark Sandor, Tudor Varvaroi, Andreea Cavaleru. Antrenorul Cruceanu priveste deja spre ultima competitie a anului, cea de la sfârsitul saptamânii, de la Tusnad. Dar si spre ceea ce va aduce 2017: „Performanta cere investitii permanente in sportivi. In acest context, speram la o colaborare fructuoasa, incepând de anul viitor, cu CSSM, clubul Primariei".

