Judo: Pe doua fronturi

Pentru ca au fost ascultatori si muncitori la antrenamente, dar in special la competitii, micutii judoka de la SCM-CSSM- Palatul Copiilor Bacau nu au fost ocoliti de Mos Neculai. In ghetute nu s-au regasit, insa, nici dulciuri si nici jucarii, ci medalii si diplome. Asa cum sta bine unor adevarati campioni, precum cei pregatiti de prof. Dorin Cruceanu. Cu atât mai mult cu cât la finalul saptamânii trecute, reprezentantii SCM-CSSM -Palatul Copiilor au luptat pe doua fronturi: la Târgu-Secuiesc si la Iasi. „A fost un weekend plin de medalii, confirmând parcursul bun pe care il traversam. Cea mai placuta surpriza a fost oferita de sportivii nascuti in 2009 si 2010 care s-au prezentat cu succes la prima lor competitie, trecând peste toate emotiile si reusind sa urce pe podium, asemeni colegilor lor mai mari, de la grupa de performanta”, a declarat antrenorul Dorin Cruceanu, care priveste deja spre urmatoarea provocare competitionala: „Vineri ne vom deplasa la Bucuresti, pentru Festivalul de Judo la care ne dorim sa reprezentam cu cinste Bacaul”. Rezultatele inregistrate de SCM-CSSM-PC Bacau la Târgu-Secuiesc: Locul 1: Roxana Radu- 24 kg, an de nastere 2007. Locul 2: Sergiu Buzduga: 55 kg, 2006. Locul 3: Victor Ungureanu 24 kg, 2010; Matei Rugina 22 kg, 2010; Teodor Ismana 22 kg, 2009; Yustin Marin 24 kg, 2009; Andrei Maticiuc 24 kg, 2006; Alexandru Zaharia 42 kg, 2008; Mark Sandor 42 kg, 2008; Ender Dospinescu 50 kg, 2006. Locul 5: Ionut Mircea si Andreea Cavaleru. Rezultatele inregistrate de SCM-CSSM-PC Bacau la Iasi: Locul 1: Tudor Nedelcu 38 kg, U10; Tudor Varvaroi 42 kg U10; Sergiu Buzduga 55 kg U10. Locul 3: Andrei Maticiuc 24 kg, U10; Tudor Avramescu 34 kg U10; Ionut Mircea 46 kg, U10; Ender Dospinescu 55 kg, U10. 0 SHARES Share Tweet