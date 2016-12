Sport Judo/ Cupa „Stânca Șoimilor”: Final de an în forță de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter SCM JC Royal Bacău a avut parte de un 2016 plin cu rezultate de prim plan. Finalul anului nu putea fi mai prejos, astfel încât micuții judoka pregătiți de prof. Aurel Chelariu au demonstrat că Sărbătorile de Iarnă îi găsește așa cum le stă bine unor campioni: cocoțați pe podiumurile de premiere și cu medaliile la gât. La ultima competiție din 2016, Cupa „Stânca Șoimilor”, desfășurată la mijlocul lui decembrie, la Băile Tușnad, SCM JC Royal Bacău, care a deplasat un lot de 13 judoka, și-a trecut în palmares zece medalii la individual: patru de aur, una de argint și cinci de bronz. Totodată, gruparea băcăuană a obținut și un loc 4 în întrecerea pe echipe. „Această a 29-a a ediție rezervată copiilor născuți între anii 2005 și 2012 a reunit pe spațiile de luptă 20 de echipe din toată țara, care s-au prezentat în concurs cu un total de 275 de sportivi”, a precizat antrenorul Aurel Chelariu, care s-a declarat satisfacut de prestația elevilor săi. Iată rezultatele obținute de SCM JC Royal Bacău la cea de-a 29-a ediție a Cupei „Stânca Șoimilor”:

Locul 1: Paula Stanciu (22 kg, U10), Rareș Galea (26 kg, U10), Radu Nistor (30 kg, U11), Ștefan Buga (27 kg, U12). Locul 2: Marcus Herghelegiu (38 kg, U12). Locul 3: Michael Nicoară (20 kg, U10), Eduard Benchea (34 kg, U11), Andrei Buga (34 kg, U12), Brian herghelegiu (34 kg, U12), Ștefan Deju (+60 kg, U12). Locul 5: Matei Anghel (24 kg, U10), Raimond Benchea (24 kg, U11), Eduard Turcu (30 kg, U11).

