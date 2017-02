Sport Judo/ Cupa „Mărțișorul”: Speranțe pentru finala Naționalelor U16 de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter 14 medalii în contul sportivilor pregătiți de prof. Dorin Cruceanu la SCM- Palatul Copiilor Bacău cu ocazia primei competiții de judo a anului. Cele 14 medalii au fost cucerite la cea de-a 39-a ediții a Cupei „Mărțișorul”, desfășurată duminica trecută, la Sala de Atletism și ele au permis grupării băcăuane să se claseze pe locul 8 din 21 în ierarhia echipelor. „A fost o competiție de un bun nivel, dar și de bun augur, în condițiile în care, peste două săptămâni, două dintre sportivele SCM-ului, Kimberley Ungureanu și Andreea Radu vor concura la finala Naționalelor U16 de la Cisnădie. Tragem speranțe la cel putin o medalie, chiar dacă elevele mele vor întâlni adversare mai mari ca vârstă. Revenind la Cupa «Mărțișorul», sunt mulțumit de prestația lotului nostru, cu atât mai mult cu cât vorbim despre prima competiția din acest an”, a subliniat antrenorul Dorin Cruceanu. Medaliații SCM- PC Bacău la Cupa „Mărțișorul”: Locul 1: Kimberley Ungureanu- 57 kg, U16; David Cioineag- 55 kg, U15; Sergiu Buzduga- 60 kg, U11. Locul 2: Roxana Radu- 26 kg, U11; Andrei Maticiuc – 27 kg, U11; Andreea Cavaleru-44 kg, U13; Tudor Nedelcu- 42 kg, U13; Kimberley Ungureanu- Open U15. Locul 3: Andreea Radu- 40 kg, U15; Tudor Avramescu- 30 kg, U11; Alexandru Zaharia- 46 kg, U11; Alyia Dospinescu- 48 kg, U15; Tudor Varvaroi- 52 kg, U13, Mihăiță Varvaroi- 66 kg, U15. 0 SHARES Share Tweet

