Judo/ Cupa „Bucovina”. Socoteala de acasa, alta decât cea de la Gura Humorului

Cinci sportivi. Si toti pe podium. Asa suna, telegrafic, bilantul sectiei de judo de la SCM Bacau pregatita de prof. Aurel Chelariu dupa participarea la turneul international „Cupa Bucovina” desfasurata in urma cu câteva zile, la Gura Humorului.

Alexandru Burca a câstigat categoria de greutate 73 kg la Under 18, Rares Gârmacea s-a clasat al doilea la 60 kg U15, in timp ce Stefan Moisei, Dragos Prosie si Ionut Puscasu au luat bronzul la 66 kg, primul la U15, iar ultimii doi la U18.

„Având in vedere pregatirea sportivilor nostri si experienta acumulata pâna in prezent ma asteptam ca toti cinci sa termine pe primul loc. Dar, ca sa parafrazez un vechi proverb, socoteala de acasa nu se potriveste mereu cu cea din competitie. Oricum, suntem pe drumul cel bun”, a declarat antrenorul Aurel Chelariu, care a tinut sa remarce si faptul ca numarul de participanti (125 de la 11 echipe din Belarus, Republica Moldova si România) a fost in scadere fata de editiile precedente:

„In anii trecuti, competitia se incheia mereu seara târziu. Acum am pornit spre casa mult mai devreme”. Si cum sportivului ii sta bine cu drumul, in acest weekend, judoka de la SCM Bacau si JC Royal o vor lua din nou la picior. Destinatia: Târgu-Secuiesc, pentru turneul international „Cupa Târgu-Secuiesc”, categoriile de vârsta 2005-2010, la care prof. Aurel Chelariu va deplasa 21 de sportivi.

Le tinem pumnii in speranta ca, si de aceasta data, toti vor fi pe podium.