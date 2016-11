Judo/ „Cupa Bucovina”: Fir direct cu podiumul

Finalul de sezon ii gaseste in priza pe judoka legitimati la SCM -CSSM -Palatul Copiilor Bacau. In priza, dar si pe podium. Weekendul trecut, gruparea pregatita de prof. Dorin Cruceanu a fost prezenta la turneul international „Cupa Bucovinei” de la Gura Humorului, trecându-si in palmares cinci medalii: una de argint si patru de bronz, toate la Under 16.

Argintul a fost adjudecat de Kimberley Ungureanu, la categoria de greutate 52 kg, in timp ce bronzul a fost revendicat de Andreea Radu si Alyia Dospinescu (ambele la 44 kg), Raul Petraru (55 kg) si Mihaita Varvaroi (60 kg).

Accidentat, David Cioineag a incheiat competitia pe locul 5, la fel ca si Catalin Rosu. „De notat numarul mare de sportivi din Ucraina, Belarus si Moldova, cu câte minimum doi reprezentanti la fiecare categorie de greutate.

A fost un turneu foarte bun, la care noi am bifat o noua serie de rezultate in ton cu pretentiile noastre. Pacat de accidentarea lui David Cioineag, favorit, la rândul sau, la cucerirea unei medalii”, a declarat antrenorul Dorin Cruceanu, care pregateste deja concursurile de la finalul acestei saptamâni, programate la Iasi si Târgu-Secuiesc.