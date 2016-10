Putea sa câstige aurul. La fel ca la Nationalele din vara, de la Timisoara. Din pacate, judoka Miruna Vultur (SCM Bacau) s-a intors de la Nationalele Ne-Waza (lupta la sol) desfasurate la Drobeta Turnu-Severin doar cu medalia de bronz. Si cu o imensa stare de frustrare.

Totul, ca urmare a neregulilor ce au servit drept fundal meciului din semifinalele feminine ale categoriei U11, 29 kg, pe care Miruna l-a câstigat contra unei sportive legitimate la CSS Miercurea Ciuc. „Miruna Vultur a câstigat meciul pentru accesul in finala”, a relatat antrenorul bacauan Aurel Chelariu, care a dezvoltat:

„Arbitrul de centru a dat decizia in favoarea sportivei mele, cei de la secretariat au trecut-o in foaia de concurs pentru finala competitiei, insa, la aproximativ doua minute, am fost chemat la saltea, comunicându-mi-se ca, de fapt, Miruna a pierdut si ca eu trebuie sa accept faptul ca ea va lupta pentru bronz.

Când am cerut lamuriri, mi s-a raspuns sec ca…ASA TREBUIE. Au venit si cei doi observatori, unul dintre ei, Gavrila Pal fiind chiar din Miercurea Ciuc, care mi-au repetat si ei ca TREBUIE ca in finala sa ajunga fetita de la CSSM Miercurea-Ciuc”.

Deznodamântul? „Chiar daca regulamentul spune ca decizia data si parasirea spatiului de lupta cu aprobarea arbitrului de centru este definitiva si irevocabila, presedintele colegiului de arbitri, Balogh Mihaly din Târgu-Mures a luat foaia de concurs si a modificat-o ASA CUM TREBUIE.

Prin urmare, Miruna Vultur a fost nevoita sa lupte doar pentru medalia de bronz, pe care a si câstigat-o, de altfel. Pentru noi, insa, Miruna este campioana nationala a doua oara in acest an”, a concluzionat prof. Chelariu.

Pe lânga bronzul Mirunei Vultur, SCM Bacau a mai obtinut la Turnu-Severin un aur prin Andrei Buga (34 kg, U11, a doua medalie de aur pe 2016), un argint, prin Stefan Buga (a doua medalie nationala in acest an, dupa bronzul de la 24 kg) si un loc 5, prin Rares Vultur, la 34 kg, U13.