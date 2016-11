Judetul Bacau, prezentat la Târgul de Turism

Judetul Bacau a fost prezentat mult mai bine, in acest an, la Târgul de Turism al României (TTR) de la Bucuresti. Evenimentul a avut loc in week-end si a fost organizat de Centrul expozitional „Romexpo”, in parteneriat cu Camerele de Comert, Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) si alte organizatii din domeniu.

Responsabil de amenajarea standului judetului Bacau a fost Serviciul Public Judetean pentru Promovarea Turismului si Coordonarea Activitatii de Salvamont Bacau (SPJPTCAS) din cadrul CJ Bacau.

„In acest an, standul de promovare turistica a judetului Bacau a fost prezentat intr-o formula noua, completata cu prezenta unor reprezentanti ai autoritatilor si institutiilor publice locale din Bacau, Moinesti, Târgu-Ocna si Slanic-Moldova, una mult mai bogata si mai diversificata, extrem de apreciata de toti vizitatorii, drept dovada fiind si materialele de promovare care s-au epuizat intr-un timp record, precum si noile contacte stabilite cu diverse institutii de profil”, declara Dan Busnea, inspector de specialitate la SPJPTCAS.

Vizitatorii au aflat care sunt mestesugurile si traditiile din zona Bacaului, oferta turistica si balneara a statiunilor, pe lista acestora aflându-se, acum, si Moinestiul, date despre izvoarele curative, Salina Tg. Ocna etc. O mapa de prezentare a judetului Bacau a fost inmânata Ancai Pavel Nedea, presedinta ANAT.

In curând, SPJPTCAS Bacau va veni in sprijinul turistilor cu o noua brosura de promovare care va include o prezentare a potentialului turistic al judetului Bacau, cu date actualizate.