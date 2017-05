Top Story Județul Bacău, pe locul cinci în topul creșterii economice de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Județul Bacău ocupă, alături de județele Iași, Caraș-Severin și Covasna, locul cinci în topul creșterii economice pe anul 2016, conform unui raport al Comisiei Naționale de Prognoză. Pe primele locuri se situează județele Maramure, Cluj și Alba, cu rate de creștere economică de 6,2%, 6%, respectiv 5,8% în cursul anului trecut, urmate de județul Harghita, cu o creștere a PIB de 5,7% și de județele Bacău, Iași, Caraș-Severin și Covasna cu o rată de creștere de 5,5%. În București, economia a crescut anul trecut cu 5,4%, peste media la nivel național. Economia românească a înregistrat, în ansamblu, o creștere de 4,8% în 2016, arată datele preliminare publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Produsul intern brut al României a fost anul trecut de 169,6 miliarde euro, ceea ce corespunde unui nivel de circa 8.600 euro/locuitor. La polul opus, în cinci județe din țară s-a înregistrat în 2016 o rată de creștere a PIB de sub 2,5% comparativ cu anul precedent. Cel mai modest avans a fost în Călărași, județ al cărui PIB a crescut anul trecut cu 1,6%, în timp ce în județul Brăila s-a înregistrat o creștere economică de 2,2%, în Gorj și Sălaj-de 2,3%, iar în Dolj-de 2,4%. Pentru 2017, CNP anticipează diferențe mai mici între ratele de creștere economică din diferitele regiuni. Astfel, cel mai modest avans, de 4,5%, ar urma să fie înregistrat în județul Sibiu, în timp ce județul Sălaj ar urmă să aibă cea mai mare creștere a PIB, de 5,9%. 0 SHARES Share Tweet

