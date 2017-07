La doar câteva luni de la numirea în funcţie, preşedintele Judecătoriei Bacău şi-a dat demisia. Consiliul Superior al Magistraturii a dispus, în şedinţa din 27 iunie, eliberarea din funcţia de preşedinte al Judecătoriei Bacău a judecătoarei Ancuţa Blanariu, începând din 4 iulie, ca urmare a demisiei, decizie ce are la bază „motive personale”. Judecătoarea ocupa funcţia de la începutul anului, fiind numită pe post de CSM în urma concursului desfăşurat în perioada 9 septembrie – 9 decembrie 2016. Născută în Iaşi, Ancuţa Blanariu şi-a făcut stagiatura la Judecătoria Bacău, dar a profesat în ultimii ani ca judecător la Judecătoria Roman. Începând de astăzi, atribuţiile de preşedinte vor fi preluate de către vicepreşedintele instanţei până la ocuparea postului. 18 SHARES Share Tweet

