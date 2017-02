Editorial Jos România! de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Euforia mulțimii adunate în jurul ghilotinei spre care era adus un nenorocit condamnat la moarte sau entuziasmul celei din amfiteatrul în care un gladiator lupta cu o fiară flămândă sunt stări pe care nu le înțeleg. În secolul 21, mulțimile nu mai vor sânge, ci cătușe. Spectacolul modern e mai complex și ține mai mult. Începe cu înghesuiala din jurul unui personaj scos din arest, cu haina pe cap, huiduielile cetățenilor aflați absolut întâmplător acolo, flash-urile aparatelor și continuă cu înflăcărarea din studiourile TV, satisfacția unui politician excitat care vorbește despre coruptul din partidul rival și (de)zbaterea analiștilor care se chinuie să înțeleagă „cum a fost posibil”. Nu cred în onestitatea politicienilor români, dar nici în bunele intenții ale liderilor europeni care ne mustră acum. Nu cred în măsurile extreme, decise de acțiunea străzii, ci în măsurile rezultate din negociere, dialog, dintr-o analiză rece, matură. Acțiunea străzii poate fi expresia frustrărilor, majoritatea provocate de experiențe personale dureroase, al unui crez, al nevoii de adrenalină sau al intereselor politice și economice, al manipulării exercitate de cei care au interese. Că nu e vorba de principii, ci de interese o dovedește faptul că acțiunile nu au încetat după anularea Ordonanței 13. „Jos Guvernul” s-a strigat, căci Iohannis își dorește „Guvenul meu”, instalat de „românii mei”. În paranteză fie spus, mare dispreț și mare îngâmfare ascunde expresia „românii mei”. Ai lui sunt părinții, nevasta, menajera etc. Eu, nu! Ce se întâmplă cu România e rezultatul aplicării unei tactici vechi, „Dezbină și stăpânește”, dar eficientă și azi. Nu ar da rezultate, însă, dacă noi nu l-am ajuta pe Dezbinator. Se pare că ne este dor de tulburări, de ură, de criză, ne certăm din cauza politicii, a politicienilor și uităm că, în loc să fim în plin proces de implementare a celui de al II-lea exercițiu financiar din UE, suntem puțin peste cota zero. Trebuie să ne hotărâm ce vrem, zgomot de cătușe sau zgomot de motoare? „Unirea face puterea”, iar străinii nu ne vor puternici, atenți și pragmatici, ci dezbinați, haotici și ușor de prostit. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Ședință extraordinară la Consiliul Local Onești Articolul următor Mii de băcăuani în stradă, și duminică seară

