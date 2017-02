Compania de Apă informează că pe 2 februarie, între 9 şi 19 se va întrerupe furnizarea apei din cauza unor lucrări programate pe strada Tipografilor. De aceasta oprire vor fi afectati consumatorii din zona cuprinsa intre strazile: Energiei, Mioritei, 9 Mai si George Bacovia (inclusiv strazile Nordului, Tipografilor, Bucovinei, Ion Luca, Martir Horia, Martir Crisan, Martir Closca, Ardealului, Decebal, Nucului, Radu Negru, Neagoe Voda, Banca Nationala, Traian, Plantelor, Ecaterina Varga, Logofat Tautu si 22 Decembrie). Este posibil ca la reluarea programului de furnizare a apei sa apara fenomenul de turbiditate (apa murdara). 7 SHARES Share Tweet

