Jocuri periculoase

În urmă cu câteva zile, WikiLeaks a dezvăluit că agențiile de informații americane au posibilitatea să transforme aproape orice dispozitiv electronic într-un instrument de spionaj: computerele, telefoanele mobile și chiar televizoarele inteligente pot fi „convinse" să-și spioneze proprietarii. Pe undeva, prin raport, se precizează și că serviciile secrete mai pot face un lucru interesant: să planteze urme false în sistemele informatice pentru a masca adevărata identitate a celor care au furat date. Cu alte cuvinte, un serviciu secret al SUA pătrunde într-o rețea de computere, fură informații și, pentru a distrage atenția, plantează urme false pentru ca de faptă să fie acuzate alte entități, de exemplu hackeri nord-coreeni sau ruși. Nu întâmplător am zis de nord-coreeni sau ruși, pentru că, în ultima perioadă, s-au petrecut niște atacuri cibernetice în SUA de care au fost învinovățiți hackeri din aceste țări. Există o adevărată isterie anti-rusească în SUA, Moscova fiind țapul ispășitor pentru orice lucru care nu este pe placul americanilor. În câțiva ani, Rusia, care a fost supusă unor sancțiuni dure și despre care presa mainstream din SUA dădea asigurări că mai are puțin și se prăbușește, a ajuns să facă agenda politică, ba chiar să și impună un președinte. Cel puțin asta e versiunea oficială. Spuneam, ieri, că Rusia a fost transformată chiar de americani într-un dușman malefic, propaganda oficială având nevoie de o explicație credibilă pentru eșecurile politice. Au intrat hackerii ruși în computerele Comitetului Național Democrat și au furat informații compromițătoare pentru Hillary Clinton? Americanii spun că da, rușii neagă, cert este că informațiile respective au fost imediat contracarate de anunțul că sunt rodul unui act de piraterie informatică al rușilor. O acuzație foarte convenabilă, să recunoaștem! Mai mult, însă, scena politică americană este dominată de acuzațiile cum că Donald Trump ar fi ajuns președinte cu sprijin rusesc, ba chiar se discută posibilitatea ca președintele să fie suspendat până la finalizarea unei anchete pe această temă de către Congres. Sunt convins că Rusia nu e vreun mielușel în politica internațională și chiar are resurse importante alocate unor operațiuni subversive; însă până la ideea că Moscova a ajuns să dicteze politica americană e mult. Din păcate, folosirea Rusiei ca țap ispășitor pentru eșecurile americane creează imaginea distorsionată a unei țări mult mai puternice decât este iar acest lucru e foarte important în politica internațională. O Rusie care a reușit să sperie America este altfel privită de țările mici, aflate în apropierea ei. De asta tot zic că, declarativ, SUA pare a fi alături de Europa de Est, însă, prin ceea ce fac, politicienii americani cresc capacitatea Rusiei de a-și proiecta forța în această zonă.

