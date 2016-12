Contrasens Joc de glezne de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ceea ce se întâmplă acum pe scena politică este doar un joc de glezne, o temporizare a luării unei decizii. Adevărata luptă se dă în culise, unde se negociază trădări, posturi, lefuri, sinecuri, etc. Conflictul este, evident, între Iohannis și Dragnea; nu între lege și moralitate, pe de o parte, și impostură, pe de alta, cum ar putea crede unii. Dacă președintele voia să fie credibil din perspectiva morală, trebuia să aplice aceeași unitate de măsură pentru toată lumea: și pentru Dragnea, cel condamnat, și pentru Koveși, descoperită nu că a plagiat, ci că a primit titlul de doctor pentru o teză care nu se ridică la standardele academice. Lupta este una de supraviețuire. Și e care pe care. Pe de o parte, Iohannis nu-și mai permite nici un eșec. Pur și simplu are nevoie de o victorie de imagine pentru că până acum a pierdut bătălie după bătălie. Și asta contează nu atât pentru el, cât pentru susținătorii săi, cei din partea întunecată a Forței. Care au investit bani și timp pentru a-l aduce la Putere și a-i da „guvernul lui”. De cealaltă parte, Dragnea are de menținut unitatea partidului dar și puterea. O înfrângere ar putea declanșa jihadul în partid, mai ales că nu există nici un succesor oficial care să fie acceptat de toate forțele care compun PSD. Este foarte probabil ca până pe 19 decembrie să nu se ia nici o decizie referitoare la desemnarea premierului. De ce 19 decembrie? Pentru că atunci se decide președinția SUA, la întrunirea Colegiului Electoral. Până atunci Iohannis încă mai speră că situația s-ar putea inversa și Hillary Clinton va deveni președinte. Caz în care va avea spatele asigurat în Occident și va putea desemna ce premier va dori. Ar fi o reeditare a referendumului din 2012, al cărui rezultat a fost întors la presiunea cancelariilor occidentale. Așadar, răbdare și tutun! 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.