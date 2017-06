Contrasens Joaca de-a școala de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Școlile au fost năpădite, spre disperarea profesorilor, de niște jucărioare aparent inutile care sunt mânuite cu mare dexteritate de școlari chiar și în timpul orelor. Kendama și fidget spinnerul au dus la disperare profesorii din întreaga țară pentru că, elevii, în loc să fie atenți la ore, se joacă. Oficial, cică pe elevi îi ajută să se calmeze să-și trateze stress-ul. Neoficial, întreb și eu: de unde stress la copii de clasa a cincea? Știu ei ce e ăla stress? Că am mari dubii că la 12 ani ai astfel de probleme. Și chiar dacă spinnerul ar ajută la combaterea stressului, prețul este cam mare: fiecare copil care se joacă în timpul orei, distrage atenția celorlalți. Așa că, mai mult că sigur, ne aflăm în față unei alte victorii a marketingului care a reușit să convingă cumpărătorii să achiziționeze un produs inutil. Problema este, însă, mai complicată. Jucăriile au ajuns să fie reținute de profesori pe durata orelor și date înapoi proprietarilor doar în pauze. Păi să fi avut, pe vremea noastră, tupeul de a ne aduce la școală jucăriile că să le folosim în timpul orelor! A două zi ne trezeam cu părinții chemați la școală și informați despre problemă. Astăzi, însă, disciplina a fost puțin evacuată din unitățile de învățământ și, odată cu disciplina și cheful de școală a majorității copiilor. Părinții au impresia că școala trebuie să le educe odraslele; e o concepție puțin greșită: educația se face în familie, la școală se transmit cunoștințe. Iar dacă nu există un mediu prielnic acestui transfer de cunoaștere, elevul vine degeaba la cursuri. Ne plângem că școala scoate idioți și că nu mai există învățământ dar nu vedem bârnele din ochii noștri. Fără educația de acasă și fără disciplina școlii, nu vom produce altceva decât cel mult dj-i, coafeze, cântăreți și specialiști în social media (postaci pe FB, adică). Nu că nu ar fi nevoie și de așa ceva, dar nu e suficient pentru o societate care are nevoie și de medici și de ingineri, juriști, economiști sau chiar și de politicieni. 0 SHARES Share Tweet

