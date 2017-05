Social Jandarmii sărbătoresc Ziua Copilului de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău împreună cu Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău vor participa la activitățile dedicate Zilei Internaţionale a Copilului. Mâine, 1 iunie 2017, începând cu ora 10, în Piaţa Tricolorului din municipiul Bacău, în cadrul unei activităţi comune cu alte instituții, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău împreună cu Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău vor participa la activităţile organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Internaţionale a Copilului. Jandarmii vor amenaja câteva standuri de prezentare cu materialele specifice din dotarea acestora, folosite pe timpul misiunilor de ordine şi siguranţă publică, paza obiectivelor, misiuni în mediul montan, misiuni de salvare etc.

De asemenea un moment important îl va constitui exerciţiul de dresaj cu câinii de serviciu pregătit de colegii din grupa canină aparținând Grupării Mobile de Jandarmi. Un alt moment de interes pentru copii îl va constitui amenajarea unei tiroliene cu ajutorul căreia copii îşi vor exersa abilităţile de alpinişti. Cu această ocazie transmitem un sincer şi călduros LA MULȚI ANI TUTUROR COPIILOR!

