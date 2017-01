Top Story Jandarmii, în sprijinul unui bătrân invalid de Comunicat de presa -

În ziua de 16.01 a.c. plt.adj. Teletin Tudorel, comandantul Grupei de supraveghere şi intervenţie Podu Turcului, împreună cu sg.maj. Chiriac Ştefan şi sg. maj. Avram Valentin, s-au deplasat în satul Calapodeşti, comuna Dealu Morii, judeţul Bacău, pentru a acorda o mână de ajutor unui bărbat în vârstă de 67 de ani, cu invaliditate locomotorie, din satul Calapodeşti, comuna Podu Turcului. Domnul Popa Ion, singur fiind, fără niciun sprijin, cu ambele picioare amputate este cunoscut jandarmilor încă din iarna anului 2012, când acesta a solicitat ajutor după ce două zile rămăsese fără alimente şi căldură. De această dată, după ce au parcurs cu dificultate drumul comunal către satul respectiv, greu accesibil din cauza zăpezii, jandarmii i-au adus apă şi alimente, lemne pentru foc, au deszăpezit curtea şi au tăiat lemnele pregătindu-le pentru foc. Dar poate cel mai important pentru domnul Popa a fost că, după mult timp, a reuşit să vorbească cu cineva care să-l asculte. Astfel, nea Ion, aşa cum îi zic jandarmii care l-au vizitat, poate să treacă mai uşor peste perioada de iarnă grea, păstrând în suflet speranţa de mai bine pe care le-o insuflă de fiecare dată jandarmii, cu care păstrează permanent legătura.

