Jandarmii de la Gruparea Mobilă Bacău au colegi noi de Comunicat de presa - Începând cu data de 12 aprilie a.c., în slujba cetăţenilor vor acţiona, alături de colegii lor din Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, încă 4 subofiţeri. Data de 12 aprilie a.c., o zi importantă pentru colectivul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău deoarece, începând cu această dată, încă 4 subofiţeri îşi vor desfăşura activitatea în unitatea noastră, fiind vorba despre cadre militare în rezervă care au fost rechemate în activitate, ca urmare a declarării ca «admis» la examenul de ocupare a posturilor vacante, organizat în condiţiile legii, prin rechemare în activitate. Astfel, astăzi la sediul unităţii, într-un cadru festiv, specific acestui moment solemn a avut loc depunerea jurământului militar, care reprezintă actul de conştiinţă cu înalte semnificaţii patriotice şi civice, prin care o persoană dobândeşte pe deplin statutul de militar. Comandantul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău, domnul colonel Stan Ghiorghe le-a prezentat noilor colegi, activităţile şi rezultatele unităţii şi le-a transmis felicitări, urându-le mult succes în activitatea ce urmează să o desfăşoare. În perioada următoare, subofiţerii vor urma un program de pregătire centralizat pe parcursul căruia se vor refamiliariza cu specificul activităţilor şi misiunilor ce revin unităţii în zona de competenţă, dar şi aspecte privind modul de comunicare în relaţia cu cetăţenii pe timpul misiunilor.

