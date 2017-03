Actualitate Jandarmii băcăuani sunt în sărbătoare de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Manifestările dedicate Zilei Jandarmeriei Române, care anul acesta, la 3 aprilie, împlineşte 167 de ani de când domnitorul Grigore Alexandru Ghica a semnat legiuirea pentru reforma corpului slujitorilor în jandarmi, au început deja. După un simpozion care a avut loc marţi şi în care s-a prezentat înfiinţarea şi evoluţia Jandarmeriei, ieri cele două unităţi de jandarmi din Bacău au susţinut o conferinţă de presă comună, cu prezentarea activităţii pe care au desfăşurat-o în primul trimestru, urmată de cupa presei la tir. „Vorbim de 167 de ani de istorie a jandarmeriei, o istorie care a fost marcată de-a lungul vremurilor de foarte multe transformări. A fost înfiinţată, desfiinţată, reînfiinţată, însă Jandarmeria şi-a păstrat încă de la înfiinţarea ei acelaşi rol, şi-a păstrat acelaşi loc, atât în rândul comunităţii, cât şi în rândul celorlalte structuri cu atribuţii pe linia protecţiei şi siguranţei cetăţeanului”, a declarat col. Ghiorghe Stan, comandatul Grupării de Jandarmi Mobilă (GJM) Bacău. Duminică, începând cu ora 11.00, jandarmii vor prezenţi fi în centrul oraşului, acolo unde îi aşteaptă pe băcăuani cu mai multe surprize. Amenzi de jumătate de milion GJM Bacău a desfăşurat în primele trei luni ale acestui an aproape 1.300 de misiuni, fiind constatate 20 de infracţiuni şi aplicate circa 1.500 de sancţiuni, în cuantum de 200.000 de lei. Şi jandarmii de la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ) Bacău au executat peste 3.500 de misiuni, încheiate cu 1.500 de sancţiuni, în valoare de 300.000 de lei şi cu peste 100 de fapte penale constatate. „În perioada următoare, se va pune accent pe acţiunile care se vor desfăşura în sistem integrat pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice înainte şi pe timpul sărbătorilor pascale la nivelul judeţului Bacău”. col. Adrian Luca, inspector şef IJJ Bacău 0 SHARES Share Tweet

