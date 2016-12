Social Jandarmii băcăuani şi-au făcut bilanţul activităţii din acest an de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Militarii de la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ) Bacău şi-au îndeplinit cu succes misiunile de peste an, care au avut ca scop final creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor şi bunurilor acestora, dar şi creşterea performanţei pazei şi protecţiei la obiectivele de care răspund precum şi a transporturilor de bunuri şi valori. „În cursul anului 2016, unitatea a avut trei comandanţi. La început domnul general Enache, a fost o perioadă de şase luni domnul Moroşanu şi din vară am preluat comanda eu cu domnul colonel Bârnat. Deşi au fost trei comenzi, nu s-a simţit în ritmul de lucru şi asta spune multe despre calitatea oamenilor pe care îi avem în subordine. Ei şi-au făcut datoria de fiecare dată şi asta stă în mulţumirea cetăţeanului de pe stradă şi a beneficiarilor de pază”, a declarat col. Adrian Luca, inspectorul şef al IJJ Bacău. În 2016, jandarmii băcăuani au executat peste 1.100 de misiuni de ordine publică, au răspuns la circa 620 de solicitări prin 112 şi au făcut echipă în aproape 1.600 de acţiuni cu Poliţia, Pompierii, Direcţia Silvică, Inspectoratul Teritorial de Muncă sau E.On. Pe timpul patrulărilor jandarmii au constatat 100 de infracţiuni iar alte 298 de fapte au fost depistate de jandarmii care acţionau în patrule mixte cu poliţiştii. Tot anul acesta s-au aplicat peste 6.300 de sancţiuni contravenţionale, au fost executate peste 1.700 de mandate de aducere, dar s-a pus accent şi pe partea preventivă, fiind organizate aproape 500 de acţiuni în şcoli sau cu prilejul unor manifestări cu public numeros, elevii şi cetăţenii fiind învăţaţi cum să se ferească de infractori dar şi sfătuiţi să respecte legea. O altă misiune importantă a lor este cea de asigurare a pazei şi protecţiei la cele 25 de obiective pe care le au în competenţă, la transportul corespondenţei clasificate, a transporturilor speciale, care pot fi şi cinci-şase pe zi, dar şi paza şi supravegherea conductelor magistrale de transport produse petroliere, de pe raza judeţului Bacău, care aparţin Conpet Ploieşti. Şi dacă băcăuanii aleargă în aceste zile după ultimele cumpărături şi îşi fac planuri cum să-şi petreacă sărbătorile, jandarmii îşi fac planurile de acţiune pentru această perioadă din an, în care ei trebuie să fie la datorie şi cu forţe importante. „Zilnic, jandarmii vor asigura măsuri de ordine şi siguranţă publică atât pe timp de zi cât şi noaptea, în zonele şi pe arterele intens circulate din oraşele judeţului, în zonele aglomerate, precum şi în locurile de comercializare a produselor specifice sărbătorilor de iarnă, respectiv în târguri, oboare, pieţe sau parcuri, pentru prevenirea faptelor de natură antisocială, care ar putea afecta siguranţa cetăţenilor”, a mai spus col. Luca. 1 SHARES Share Tweet

