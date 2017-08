– pe perioada verii, acestia au executat mii de misiuni de asigurare a ordinii publice, dar au efectuat şi acţiuni de control Jandarmii de la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ) Bacău şi cei de la Gruparea Mobilă de Jandarmi (GMJ) Bacău şi-au prezentat rezultatele activităţilor derulate pe perioada verii, care nu a fost deloc lejeră. De la 1 iunie până la 31, aceștia august au fost angrenaţi în numeroase acţiuni şi au efectuat mii de misiuni pentru siguranţa cetăţenilor şi prevenirea faptelor antisociale, au fost prezenţi în zone turistice, de agrement şi la manifestările cultural-artistice, religioase sau sportive, unde s-au asigurat că nu vor avea loc incidente. „Încă de la începutul verii, am întocmit un plan comun de acţiune. Au fost foarte multe activităţi, mai ales că în perioada verii majoritatea comunelor din judeţ organizează zilele comunei, dar s-a acţionat şi în zonele constant aglomerate”, a explicat col. Adrian Luca, comandantul IJJ Bacău. Jandarmii de la Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău au acţionat în toate cele opt judeţe unde au competenţă. „Cu toate măsurile luate în timp, constatăm, cel puţin noi, Gruparea, la evenimentele la care participăm, că există un trend descendent în ceea ce priveşte rezultatul acţiunilor noastre împotriva celor care încalcă legea. Numărul celor sancţionaţi, nu că am da noi dovadă de o anumită lejeritate, chiar este din ce în ce mai redus”, a precizat şi col. Ion Sandu, împuternicit la comanda GJM Bacău. În cele trei luni de vară, jandarmii de la cele două unităţi au constatat 35 de infracţiuni şi au aplicat peste 4.200 de sancţiuni, în cuantum de circa 670.000 de lei. GMJ Bacău are un nou comandant Colonelul Ion Sandu a fost împuternicit din luna august în funcţia de comandat al Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău, pentru o perioadă de şase luni, după ce colonelul Ghiorghe Stan a ieşit la pensie. Col. Sandu era din 2015 adjunct al comandantului de la GJM, în perioada 2010 – 2015 a lucrat în cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Bacău, ca şef Serviciul Operaţional, iar în perioada 2003 – 2010 a fost ofiţer în cadrul Serviciului Judeţean de Informaţii şi Protecţie Internă Bacău. 0 SHARES Share Tweet

