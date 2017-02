În această săptămână jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău continuă activităţile preventiv-educative desfasurate cu elevii din cadrul instituţiilor de învăţământ din municipiul Bacău, în cadrul programului „Şcoala în siguranţă”. Astfel, în ziua de 15.02 a.c., jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău s-au întâlnit cu elevi din cadrul Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” unde s-au abordat diverse subiecte privind nerespectarea legilor ce sancţionează faptele de încălcare a unor norme de convieţuire socială, aspecte pentru prevenirea delicvenţei juvenile, a violenţei domestice, absenteismului şcolar, precum şi a prevenirii consumului de droguri şi alcool. Activitatea a avut o altă modalitate de abordare, mult mai apreciată de elevi, iniţiind discuţii într-o manieră deschisă pe subiectele de interes prezentate, dar şi un joc motivaţional prin care elevii şi-au exprimat gândurile şi aprecierile faţă de instituţia Jandarmeriei Române, dând astfel acestei întâlniri un caracter interactiv şi mai puţin formal. Astfel a fost atins şi scopul întâlnirii, elevii fiind pregătiţi antiinfracţional, explicându-li-se principalele cauze ce pot determina transformarea lor în victime ale infracţiunilor, în special cele cu violenţă sau a consumului de droguri şi modul cum pot să evite acest lucru şi de asemenea, au fost atenţionaţi cu privire la efectuarea apelului telefonic prin S.N.A.U. 112. 10 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.