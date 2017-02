Prezenți pentru a menține ordinea și a asigura securitatea participanților de la mitingurile de la București, jandarmii de la Gruparea Mobilă Bacău au aplicat unui manifestant dispozițiile Codului aerian. Conform unui comunicat al Grupării Mobile, jandarmii au constatat două infracţiuni prevăzute de Legea 399/2005 – Codul aerian al României în sensul că a fost identificată o persoană care dirija cu ajutorul unei telecomenzi un mijloc aerian fără pilot de tip dronă, fără a avea documentele necesare de certificare, exploatare, identificare prevăzute de reglementările în vigoare. Jandarmii au intocmite acte de sesizare a organelor de urmarire penala care vor lua masurile legale, dar nu au aplicat nici o sanctiune contraventioanala. Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău invită toţi cetăţenii care iau parte la adunările din spaţiul public, să continue să coopereze şi să rămână în dialog permanent cu forţele de ordine, pentru a menţine caracterul paşnic şi civilizat al manifestaţiilor. Vă reamintim că, libertatea de întrunire este un drept fundamental, prevăzut de Constituţie, atât timp cât se desfăşoară în mod paşnic. Facem un apel către toţi cei care aleg să se exprime în spaţiul public, să o facă în mod paşnic, cu respectarea legii, în condiţii de siguranţă pentru toţi participanţii.

Dacă sesizaţi fapte antisociale sau persoane, care prin comportament pot afecta buna desfăşurare a manifestaţiilor, sesizaţi imediat forţele de ordine. Compartiment informare şi relaţii publice 14 SHARES Share Tweet

Articolul precedent Sesizarea Avocatului Poporului pe OUG 13 – respinsă ca inadmisibilă