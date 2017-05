Actualitate Jandarmii au simulat o intervenţie antiteroristă de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – conform scenariului, un camion a intrat în mulţime la o adunare publică Mai mulţi ofiţeri şi subofiţeri de la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău au participat, la sfârşitul săptămânii trecute, la un antrenament de intervenţie antiteroristă, ei fiind special pregătiţi pentru astfel de misiuni. Alături de colegii lor de la Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, de pompierii băcăuani şi de cei de la Serviciul Român de Informaţii, aceştia au desfăşurat, în Poligonul Gherăieşti, un exerciţiu de verificare a capacităţii de reacţie şi intervenţie a forţelor de ordine la incidente grave, soldate cu morţi şi răniţi. Conform scenariului, un camion a intrat în mulţimea aflată la o adunare publică, planul fiind asemănător atacurilor teroriste care au avut loc în Anglia, Germania sau Franţa, iar prin acest antrenament s-a dorit să se facă o evaluare a modului în care s-au desfăşurat activităţile cuprinse în scenarii, a coordonării forţelor din teren, dar şi a intervenţiei celor trimişi la faţa locului. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.