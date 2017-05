Sport Jandarm băcăuan, medaliat la Campionatul European de Karate de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În perioada 05 – 07 mai a.c., în localitatea Subotica, Serbia s-a desfăşurat Campionatul European de Karate SKDUN, competiţie la care a participat şi tânărul sublocotenent Babei Robert, ofiţer în cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău. La startul acestei competiţii s-au aliniat 833 de luptători din 20 de ţări care s-au întrecut în probele de kata şi kumite pentru a obţine un loc pe podium. Robert s-a clasat pe un meritoriu loc III , obţinând astfel medalia de bronz la categoria de seniori – 87 de kilograme, categorie în cadrul căreia au luptat cei mai buni 16 sportivi din toate ţările participante. „Nu au fost meciuri uşoare, dar am reuşit să mă impun până în semifinală, când am pierdut în favoarea campionului de la această categorie, reprezentantul Republicii Moldova.” după cum ne-a relatat tânărul ofiţer. Sportivul are centură neagră în karate Shotokan, iar în prezent se antrenează la Clubul Sportiv „Dan Botezatu” sub îndrumarea antrenorului Ionuţ Căşeru. 0 SHARES Share Tweet

