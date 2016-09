Jale mare printre elevi: Apar cataloagele la clasa si se trec absentele!

PROMO



– profesorii i-au avertizat pe elevi ca toate absentele vor fi trecute in catalog, iar acest lucru nu este tocmai pe placul celor care obisnuiesc sa chiuleasca

Saptamâna aceasta isi fac aparitia cataloagele, motiv de mare tristete pentru elevii care nu se prea bucura de faptul ca a inceput scoala. De doua saptamâni, de când a inceput anul scolar 2016 – 2017, i-am tot auzit pe elevi, prin autobuz, prin parcuri sau pe strada, plângându-se de faptul ca nu vor mai avea aceeasi libertate o data cu aparitia catalogului la clasa.

“Fata!!! A terminat diriginta de scris catalogul si ne-a pus in vedere faptul ca nu ne mai iarta! Am mai chiulit zilele astea cu fetele, dar de saptamâna viitoare, s-a zis cu noi! Pâna si tata m-a anuntat ca o sa ma verifice, fata!”, ii spunea o eleva unei colege de clasa.

Un alt grup de fete dezbatea aceeasi problema, in autobuz, in drum spre scoala.

“Pe mine m-a rugat diriginta sa o ajut la scrierea catalogului. Chiar ne-a spus ca a vorbit cu ceilalti profesori sa treaca toate absentele. Cine lipseste nemotivat va da socoteala acasa!, spunea o alta eleva.

Chiulul in masa al unor elevi i-a deranjat zilele acestea inclusiv pe bacauanii care locuiesc in centrul orasului, in vecinatatea scolilor si sub ferestrele carora se adunau grupuri de tineri care fumau, consumau cafele si chiar alcool. Locatarii deranjati de galagia acestora au facut adresa catre Politia Locala, urmând ca zonele de refugiu ale elevilor sa fie atent monitorizate, iar chiulangiii sa fie raportati directorului unitatii de invatamânt de care apartin si familiei.