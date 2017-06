Top Story Jaf la o casă de amanet din Oneşti de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Atacul a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute, la o casă de amanet, situată pe o stradă intens circulată, din municipiul Oneşti, şi cu multe magazine în jur. Era aproape de ora 9.00, când peste angajata care făcea curăţenie înainte de a deschide a intrat un individ îmbrăcat în salopetă de muncitor la salubritate şi înarmat cu o rangă. Ar fi forţat uşa ca să ajungă în zona în care se afla femeia de 38 de ani şi unde sunt ţinute valorile, a lovit-o cu ranga în cap şi după ce a lăsat-o inconştientă a golit seiful, care era deschis. Suspectul ar fi plecat cu câteva kilograme de aur (circa 7 kilograme de bijuterii), dar şi cu telefonul mobil al victimei, cel mai probabil ca să nu sune imediat după ajutor. Jaful a fost surprins de camerele de supraveghere, amplasate în interior, însă autorul ar fi greu de recunoscut, pentru că a purtat o pălărie mare şi ochelari. După ce şi-a revenit, operatoarea a apăsat butonul de panică şi cu greu a reuşit să ajungă până la uşă, unde a cerut ajutorul vânzătoarei de la magazinul de alături, care a încremenit când a văzut-o lovită şi a sunat la 112. Un echipaj medical a transportat victima la spital, iar poliţiştii au venit la faţa locului unde au făcut cercetări până spre seară. „Era foarte speriată, palidă. Era lovită la cap, că se ţinea cu mâna de cap. A venit Poliţia şi a stat toată ziua aici. S-au făcut cercetări până târziu. Acum, suntem şi noi speriaţi, că poate veni peste tine oricând să-ţi dea în cap”, spunea angajata unui magazin din apropiere. La uşa casei de amanet au ajuns deja primii clienţi, care ar fi vrut să-şi ia bijuteriile înapoi. „Am venit azi să scot un inel şi mi-a spus că nu pot să-mi dea nimic că s-a luat tot. Femeia e bătută, s-a spart amentul. Am venit acum a doua oară ca să-i arăt toate contractele, că eu am aici o brăţară de 36 de grame, o pereche de cercei mari de 20 grame, un inel de 8 grame. Eu nu vreau bani, nu vreau nimic, îmi vreau doar aurul înapoi”, spunea Nadia Cojocaru, clientă a unităţii. Poliţiştii din localitate continuă cercetările pentru a da de urma celui care a comis fapta. „A fost adusă în serviciul de urgenţă o femeie prezentând un şoc posttraumatic cu amnezia momentului, deci nu-şi aducea aminte nimic din timpul loviturii, prezentând în zona cervicală o excoriaţie, iar în zona occipitală o tumefacţie foarte sensibilă la palpare. A fost investigată, i s-a făcut un computer tomograf, starea ei era relativ bună, nu avea probleme serioase, iar la cerere a fost externată.” dr. Adrian Brânzaniuc, purtător de cuvânt Spitalul Municipal Oneşti 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.