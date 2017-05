Iute ca Leo Messi!

Duminică, la Montcada, lângă Barcelona, băcauanul Martin Benchea-Joca a devenit vice-campion european la alergare montană cu echipa României

De pe dealurile Săratei pe culmile Catalunyei. Și de la o viață sedentară la titlul de vice-campion european la alergare montană pentru veterani. Se poate? Ba bine că nu. O demonstrează patriarhul atletismului băcauan, Martin Benchea-Joca, omul care, pentru a-l cita, până la vârsta de 50 de ani nu a alergat nici măcar după autobuz.

În ultimul deceniu, „Forrest Gump de Bacău” s-a decis să recupereze tot timpul pierdut. Și toate distanțele! Iar duminică, la Montcada, lângă Barcelona, a reușit cel mai important titlu din carieră: cel de vice-campion european cu echipa României la alergare montană. La categoria Masters. Sau, mai pe românește, la Veterani.

„Aceasta a fost fix cea de-a 70-a medalie cucerită din relativ scurta mea carieră. A 70-a și cea mai prețioasă. Nici prin gând nu-mi trecea acum nici cinci ani, când am participat la prima mea cursă, că voi ajunge până aici”, a declarat pentru „Deșteptarea”, Martin Benchea-Joca.

Atletul de 63 de ani a fost selecționat în echipa României de alergare montană pentru Europene după ce, la începutul lunii trecute, ocupase locul 4 la semi-maratonul montan, de la Brașov, unde înregistrase un timp de două ore și opt minute.

„M-a bucurat cooptarea mea sub tricolor, dar, sincer să fiu, aveam unele dubii legate de Campionatul European”, s-a destăinuit Benchea-Joca: „Înainte de toate, până la Montcada mai participasem doar la două curse de alergare montană: una la Piatra Neamț și cea de la Brașov. Prin urmare, experiență puțină. În plus, nu reușisem să fac decât două antrenamente, ambele pe dealurile de la Sărata”. Se compară Sărata cu Montcada?

„Cum să se compare? Și mă refer la dificultatea traseului, nu la altceva. Când m-am trezit că trebuie să parcurg o pantă cu o înclinație de cel puțin 45 de grade, cu pietriș, am avut câteva momente de îndoială. Până la urmă, am făcut față cu brio, terminând cursa primul din echipa noastră, cu timpul de o oră, 25 minute și 33 de secunde. Mai buni decât noi au fost doar spaniolii. Deh, se simțeau ca acasă, nu?”, a completat campionul băcăuan. În Catalunya, Martin-Benchea Joca nu a ratat o vizită la magazinul celor de la FC Barcelona: „Mă uitam la tricourile cu Messi și mă gândeam că atunci când voi intra în cursă trebuie să fiu la fel de iute ca și el. Și uite că am fost”.

La revenirea acasă, Benchea-Joca nu se va culca pe o ureche. Și nici pe medalia cucerită la Europenele de la Montcada: „O iau din nou la picior. Calendarul competițional 2017 nu a ajuns nici măcar la jumătate”.