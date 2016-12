Social ISU Bacău, dotat cu un container pentru căutarea şi salvarea victimelor în total s-au achiziţionat zece astfel de sisteme performante, urmând ca în prima parte a anului toate judeţele să le aibă în dotare de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a achiziţionat, prin Departamentul pentru Situații de Urgență şi Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), zece sisteme tip container destinate optimizării operațiunilor de căutare-salvare a victimelor în cazul producerii unor situații de urgență majore, cum ar fi un mare seism. Acestea au fost distribuite în Bucureşti şi în mai multe judeţe din ţară, iar unul a ajuns la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău. Potrivit oficialilor din minister, containerele sunt dotate cu echipamente şi accesorii speciale, printre care perne hidraulice pentru ridicarea zidurilor prăbuşite, dar şi senzori care permit localizarea victimelor. Nevoia unor astfel de dotări s-a simţit şi mai mult după ultima simulare majoră de cutremur, efectuată de autorităţi în noiembrie, în Capitală. Cinci containere sunt de capacitate mare şi cinci de capacitate medie şi pot fi utilizate şi atunci când autospecialele din teren nu dispun de suficiente echipamente şi accesorii necesare desfăşurării intervenţiei în condiţii optime. „Containerul se află deja în dotarea ISU Bacău. Aceste sisteme vor reduce semnificativ timpul de intervenție şi perioada necesară descoperirii şi salvării victimelor”, a declarat căpitan Andrei Grecu, ofiţer de relaţii publice la ISU Bacău. Autorităţile de la Bucureşti au anunţat că, în prima jumătate a anului viitor, astfel de containere vor fi cumpărate şi pentru celelalte inspectorate din ţară, prin proiectul Multirisc, a căruia valoare este de 157 de milioane de lei, fonduri europene. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.