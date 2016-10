Istorie si elegenta pe patru roti la Retroparada Toamnei, in Bacau

Piateta din fata Casei de Cultura din Bacau a capatat, sâmbata, 15 octombrie, pentru trei ore, din nou un aer de epoca pentru ca acolo Filiala Bacau-Neamt a Retromobil Club România a expus mai bine de 20 de masini clasice din colectiile unor impatimiti ai domeniului.

Evenimentul s-a numit Retroparada Toamnei 2016 si a fost sustinut de membri ai clubului din judetele Bacau si Neamt. Zeci de bacauani s-au oprit sa admire frumoasele clasice, au urcat la volan, au deschis capotele, s-au fotografiat lânga aceste bijuterii si au stat de vorba cu proprietarii lor.

Un autoturism Simca, fabricat în 1937 sub licenta Fiat Balilla, câteva Cadiillac-uri si Mercedes-uri si alte marci foarte cunoscute, precum Chrysler, Ford, Fiat 1300, Volkswagen, un ARO bine intretinut si chiar istorica dacia 1300 etc. au putut fi vazute pe indelete.

„Avem in club oameni inimosi, pasionati – ne-a spus Neculai Marin, reprezentantul Retromobil România pentru judetele Bacau si Neamt. A detine o masina istorica este o bucurie pentru suflet, pentru a petrece timpul liber intr-un mod placut.

Pentru prima oara am avut expusa si o masina de pompieri. In primavara am atestat o autoscara pentru pompieri, o masina Steyr-D-Puch, fabricata in 1982, foarte frumoasa, adusa din Austria, folosita numai in manifestari gen Retroparada.

Avem si o masinuta Moskvich, din 1984, o masina de jucarie, cu pedale, pentru copii. Cea mai veche masina expusa este un fiat din 1937, a unui elvetian care traieste la noi, o Simca Balilla, o copie fidela a unui Fiat Balilla, iar cele mai noi masini admise sunt din 1984 – 1985”.

Evenimentul a fost incheiat cu un tur de oras la volanele masinilor expuse.

„Mireasa” decapotabila

In materie de autoturisme, fie ele si de epoca, gusturile pot fi diferite. Personal am ramas fascinat de un Ford decapotabil, zvelt si elegant, o copie fidela (inclusiv sasiul de lemn) a memorabilului modelul Morgan.

Alba, supla, masina parca prta o rochie de mireasa. Proprietarul frumoasei englezoaice este inginerul Catalin Popa, din Piatra Neamt. „Sunt pasionat de masini in general, dar in special de masinile clasice – ne-a spus Catalin.

Sunt inginer de autovehicule, poate si de aici pasiunea mea pentru masini. Intotdeauna mi-am dorit sa am o masina clasica, dar numai la 35 de ani am reusit. Prima achizitie a fost un Citroen 2CV, model frantuzesc, apoi am adus din Marea Britanie Ford-ul.

Este o masina pe benzina, cu motor de doi litri, cu un carburator clasic, aspirat, cu tractiune pe spate. Modelul este din 1970, un cabriolet. Eeste o placere sa o conduci. Este masina mea de suflet. Acasa circulam frecvent cu o Skoda, pe care insa o parcam in fata casei. In garaj stau masinile clasice”.

Printesa din grajd

Masina Simca apartine elvetianului Felix Peter, care a ales sa-si traiasca anii de pensionar în satul Crihan, din comuna Magura.

„Am adus masina din Avignon (Franta) – ne-a spus Felix. A fost o ruina si înca mai are nevoie de interventii. Am avut mult de lucru la ea, pentru a o reconditiona, pentru ca sunt îndragostit de astfel de bijuterii.

Aici, în România, am adus-o în anul 2006. Eu am gasit-o, la cei de la care am preluat-o, într-un grajd, abandonata. Era ruginita toata. Dar, mi-a placut si am luat-o. Sigur, acum trebuie sa-i mai reglez carburatorul si bujiile, dar pentru aceasta trebuie sa apelez la un specialist.”