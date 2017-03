Top Story Isteria care a golit magazinele - zvonuri apărute pe rețelele sociale au pus pe drumuri șoferii care s-au grăbit să cumpere truse medicale și stingătoare - deși mulți utilizatori Facebook susțineau ca se fac controale și se dau amenzi, polițiștii susțin că nu au în plan astfel de controale tematice - în primele doua luni ale anului, în județul Bacau s-au dat mai puțin de 30 de amenzi pentru stingător, trusă medicală sau triunghi reflectorizant de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În ultima perioadă, pe o Facebook au apărut mai multe postări prin care conducătorii auto erau avertizaţi că Poliţia Rutieră Bacău verifică dacă maşinile sunt dotate cu kit-ul de siguranţă obligatoriu, care cuprinde: trusa medicală de prim-ajutor, extinctor şi două triunghiuri reflectorizante, omologate. Încă de la primul anunţ s-a creat o adevărată isterie printre şoferi, care au luat cu asalt marile magazine şi pe cele de profil pentru a-şi procura kit-ul, doar că mulţi dintre ei s-au plâns că au găsit rafturile goale. Dar aceeaşi situaţie s-a semnalat şi în Vrancea, Brăila, dar şi în alte judeţe din ţară. La coadă, ca pe vremea lui Ceaușescu În urma isteriei create de faptul că polițiștii de la „rutieră” fac controale în trafic la trusa medicală, triunghiuri reflectorizante și la instinctoare, iar lipsa acestora sau ieșirea din termenul de garanție atrag după sine amenzi consistente, șoferii au luat cu asalt magazinele specializate. Numai că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Degeaba există voință, dacă nu ai … de unde. Luând la pas mai multe magazine de piese auto sau alte unități comerciale care ar trebui să comercializeze aceste produse, veți constata, așa cum am pățit și noi, că marfa lipsește de pe rafturi. Am luat la rând magazinele din zona Gară, str. Energiei și Mihai Eminescu, dar și câteva hypermarket-uri. Situația era asemănătoare peste tot. Marfă…ioc, iar șoferii în trafic se plâng că n-au de unde să-și procure ce le trebuie și să scape de coșmarul că ar putea încasa o amendă. Vânzătorii dau din umeri și spun că nu este marfă în depozite. Ei dau comenzi, dar… Ca fiecare român, încerci să faci pe dracu’n patru să-ți rezolvi problema. Mai glumești cu vânzătorul, îl mai perii câte un pic și-l faci să creadă că e cel mai important om din lume în momentul de față. Dacă reușești să faci asta, poate faci și un schimb de numere de telefon. Între timp tu mai suni, sau dacă apare ceva mai devreme, te sună el. Un fel de programare. Undeva pe la orele prânzului, într-unul din magazinele vizitate de dimineață se primește marfă. Un magazin de pe strada Ștefan cel Mare. Au primit truse medicale la 39,5 lei bucata. S-au dat ca pâinea caldă. În altă parte, au sosit stingătoare auto. Buluceală maximă. Marfa se dă direct din saci și colete. Dacă ai reușit să prinzi un extinctor, te-ai scos. Preț rotund, 40 de lei. Abia când ajungi cu el la mașină te uiți mai bine pe ce ai dat banii. Produs în martie 2017 și are valabilitatea de un an. Asta e. Ai luat, ai luat. Te mai uiți și după veste reflectorizante, că cică și astea se cer la control. Vestele costă doar 12 lei. Prețurile astea le trecem așa…, că ce mai contează câți bani dai ca să eviți amenda, care, după cum spun unii, poate ajunge și la 1200 de lei. Cât despre triunghiurile reflectorizante…poți să tragi cu tunul că tot nu găsești. În asemenea condiții, oamenii povestesc tot felul de întâmplări. De pildă, un domn la vreo 35-40 de ani, care a dorit să rămână anonim, a spus că în ultima perioadă, pe fondul cererii foarte mari a acestor produse, dar și pe lipsa lor, cică ar fi înflorit furturile din mașini. Spunea că a auzit el nu știu câte cazuri. O altă doamnă, a încercat să dea totul pe politică, afirmând că cine știe ce politician are vreo firmă de stingătoare și truse medicale și că trebuie să le vândă. Evident, și doamna a preferat anonimatul. Asta e. Gura lumii slobodă. Dar ce ne facem că nu găsim produsele de care avem nevoie, pentru a evita încasarea unei amenzi? Polițiștii nu sunt chitiți pe trusă și stingător Oficialii de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău spun că nu există un plan de acţiune pentru verificarea trusei medicale auto sau a stingătorului din maşină, în primele două lunii fiind aplicate mai puțin de 30 de amenzi şoferilor care nu le aveau. „La nivelul judeţului Bacău, în perioada 1.01- 28.02. 2017, au fost aplicate 29 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea art. 8 din OUG 195/2002, din totalul de 7.350 de sancţiuni”, a declarat inspector principal Gabriela Ciobanu, purtător de cuvânt la IPJ Bacău. 29 din 7350 înseamnă 0,39 la sută. Codul Rutier prevede la articolul 8 că „pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele (…) trebuie să fie dotate cu truse medicale de prim-ajutor, triunghiuri reflectorizante şi stingătoare de incendiu, omologate” iar cei care nu le au riscă 4-5 puncte amendă, adică o sancţiune cuprinsă între 580 şi 725 de lei. Însă câţi dintre şoferi ştiu să acorde primul-ajutor? Mai mult decât atât, în cazul unui accident rutier grav, paramedicii recomandă ca victimele să nu fie mişcate aşa că această trusă poate fi folosită doar în cazul unui eveniment minor.

În ceea ce priveşte stingătorul, nici acesta nu pare să fie de prea mare folos, fiind prea mic pentru un incendiu de auto, care, de cele mai multe ori, cuprinde întreaga maşină într-un timp foarte scurt. (Geta Panaite, Florin Ștefănescu) Ce trebuie să conţină trusa Trusa medicală trebuie să conţină o foarfecă cu vârfuri boante, dispozitiv intermediar pentru respiraţie gură la gură, materiale sanitare, leucoplast, plasture, compresă sterilă, faşă, bandaj triunghiular, pansament steril, faşă elastică, mănuşi de unică folosinţă, ace de siguranţă, folie de supravieţuire izotermă, broşură de instrucţiuni de prim-ajutor. „Doar 0,39% din amenzile de circulație de pe primele două luni au vizat problema stingătorului și a trusei medicale"

