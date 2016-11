Isi refac casa mistuita de incendiu cu ajutorul autoritatilor si a oamenilor cu suflet

Sotii Macovei, din cartierul Gheraiesti, municipiul Bacau, ramasi pe drumuri, in urma cu o luna, cu cei trei baieti de 1,6 ani, 3,5 ani si 5 ani, dupa ce locuinta lor a fost mistuita de un incendiu violent, au gasit puterea sa zâmbeasca din nou.

Si asta numai datorita oamenilor de bine care le-au intins o mâna la nevoie, dar si autoritatilor locale care le-au acordat un ajutor de urgenta in bani. De situatia lor au aflat din cotidianul Desteptarea, dar si de la stiri si de pe retelele de socializare.

Florin Blaj Band, Club The One, Dj Ionut Mocanu, Liga Studenteasca de la Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacau si de la Universitatea George Bacovia Bacau s-au mobilizat si au organizat un eveniment caritabil si astfel s-au strâns peste 4.300 de lei, bani care au ajuns la familia Macovei, pentru refacerea casei.

O suma importanta a fost acordata si de Primaria Bacau.

„Au sunat multi oameni si majoritatea ne-au ajutat cu haine pentru copii si pentru noi. Am primit si de la Primaria Bacau si Consiliul Local Bacau 38.000 de lei si am putut sa refacem acoperisul si sa se poata lucra in interior, am primit bani in urma acelui eveniment caritabil, dar si de la DeeDee Beauty Studio Bacau, de la domnul Serban de la Paris, de la rude si vecini.Oamenii au aflat de pe internet si ne-au ajutat cu ce au avut si cu cât au putut si vrem sa le multumim tuturor pentru ca altfel nu reuseam”, ne-a marturisit Andreea Macovei, care abia asteapta sa se intoarca acasa.

In prezent ei sunt gazduiti de mama ei, dar lucrarile la locuinta lor avanseaza.

„Noi speram ca la sfârsitul saptamânii viitoare sa ne mutam in jumatate de casa. Deja baietelul cel mare ne intreaba când venim acasa. Acum se lucreaza la trei camere si la baie. Avem o soba, probabil o sa mai cumparam si un convector pe curent si o sa ne descurcam asa o perioada, pâna vom trage gazul. Apoi o sa facem si cealalta jumatate de locuinta”, mai spunea Andreea.

Sotul ei este cel care reface casa. Este un meserias priceput si cu un ajutor alaturi le face pe toate, fara sa mai fie nevoie sa plateasca pe altcineva. De altfel casa a fost ridicata de el, cu foarte mari sacrificii si in multi ani.

Când era aproape gata (mai aveau de amenajat doar doua incaperi) a izbucnit incendiul care le-a distrus tot. Dar nu i-a ingenuncheat. Au gasit putere si sprijin in semeni cu suflet si au luat-o de la zero.

Alexandru munceste enorm de dimineata pâna noaptea, pentru ca familia lui sa aiba unde locui. Când s-a pornit incendiul, el nu era acasa, era la munca in Danemarca, tot pentru a strânge bani. A venit cu primul avion in tara, dar in ianuarie trebuie sa se intoarca.

„Am gasit intelegere la patronul meu, care m-a ajutat, la fel si colegii, dar trebuie sa ma intorc la munca. Mai avem multe de facut. Vrem insa sa le multumim tuturor celor care ne-au ajutat si Primariei Bacau”, spunea Alexandru Macovei.

Dupa ce se vor muta in dormitoare, tinerii mai au de refacut camera de zi, bucataria si holul. Mai au nevoie si de mobilier pentru aceste incaperi, dar au incredere ca in timp caminul lor va arata din nou ca inainte.

Reamintim ca incendiul a pornit pe timpul noptii, din camera centralei. Andreea si cei trei copii au reusit sa iasa pe geam si sa se salveze. Dintre lucrurile materiale, au reusit sa mai scoata câteva haine ale celor mici si ceva mobilier, dar si acela degradat de fum.