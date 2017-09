Contrasens Ipocrizie maximă de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Presedintele ţării a ieşit la televizor şi a spus că doi miniştri suspecţi ar fi făcut ceva ilegal și ar fi trebuit să demisioneze din momentul în care procurorii au comunicat faptul că s-a pornit ancheta. Şi domnul Orban, preşedintele principalului partid de Opoziţie a spus la fel: miniştrii trebuie schimbaţi pentru că nu mai au dreptul moral să ocupe funcţii publice. E foarte frumos ceea ce au spus cei doi domni. Doar că avem parte aici de o preafrumoasa ipocrizie: nici domnul Iohannis şi nici domnul Orban nu au demisionat atunci când au fost nu suspecţi, ci inculpaţi de-a dreptul. Domnul Iohannis a fost trimis în judecată pentru presupuse fapte de integritate dar asta nu l-a împiedicat să rămână primar în continuare şi, apoi, să candideze la cei mai înaltă funcţie în stat. Pe urmă, după ce a fost ales, a pierdut un proces referitor la o casă, proces în care judecătorii au spus că familia prezidenţială a obţinut imobilul folosind acte falsificate. Nu a demisionat nici în această situaţie, deşi e foarte grav că familia preşedintelui unei ţări a fost prinsă cu ocaua mică. În ceea ce-l priveşte pe domnul Orban, dânsul este inculpat într-un proces de corupţie dar asta nu-l împiedică să fie, în continuare, preşedinte de partid. E drept, a câştigat la prima instanţă, dar cât a fost inculpat nu i-a cerut nimeni să demisioneze. Ce vreau să spun: este de-a dreptul ipocrit ca unii politicieni să apeleze la dublă măsură: când e vorba despre ei şi problemele lor juridice tac mâlc, când e vorba despre adversari, sar la gâtul lor. În ceea ce priveşte acuzaţiile aduse celor doi miniştri, este de-a dreptul înduioşător că din întreagă lista de semnatari ai actelor normative aflate în discuţie, au fost nominalizaţi doar doi, premierul de la acea vreme, Victor Ponta, fiind „sărit” din schemă. Cât despre acuzaţii, „Gândul” a descoperit că semnăturile miniştrilor despre care procurorii spuneau că lipsesc, se află pe document. O altă acuză, cum că s-ar fi transferat proprietatea statului prin HG şi nu prin lege a fost demontată de un specialist în drept, care a arătat că legislaţia permite transferul prin hotărâre de guvern. Rămâne de văzut dacă procurorii au căderea să decidă că un act normativ este adoptat ilegal și dacă nu cumva aceasta este atribuțiunea instanţei de contencios. Pentru că, în acest moment, actele respective sunt în vigoare, nu le-a declarat nici o instanţa a fi nelegale, ceea ce însemnă că acuzaţia cum că ar fi fost adoptate cu încălcarea legii nu se susţine. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.