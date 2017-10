Contrasens Ionuţ merge mai departe de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Acum doi ani, pe 24 noiembrie, Ionuţ pleca la Praga, bucuros că-şi ia viaţa în propriile mâini. I s-a promis un salariu de 800 de euro pe lună pentru o muncă uşoară într-un depozit de legume-fructe; în realitate, a ajuns într-un abator situat într-o pustietate, unde trebuia să jupuiască iepuri. 13 ore de muncă pe zi, condiţii de cazare inumane, mâncare pe sponci, bani foarte puţini, situaţia se încadra în definiţia traficului de fiinţe umane. A reuşit să scape de acolo după ce a luat legătura, pe Facebook, cu alţi români şi s-a angajat la o altă firmă. L-am reîntâlnit, zilele trecute, în Bacău, unde venise să-şi schimbe actele. Munceşte în continuare în Cehia, a schimbat vreo patru joburi până acum, dar nu pentru că ar fi fost dat afară, ci pentru că nu mai era de muncă. A ţinut să mă asigure că în Cehia nu e o tragedie dacă rămâi şomer, în câteva zile găseşti altceva, nu ca în România. De fapt, „ca în România” nu prea e nimic în Cehia. Nimeni nu comentează că e străin şi ia locurile de muncă ale cehilor, poate doar cei mai bătrâni. E plătit la oră, pe salariul minim, dar s-a întâmplat ca, lucrând suplimentar, să ia, la finele lunii, mai mulţi bani decât cehii care au contract pe perioadă nedeterminată. A început să înveţe puţin limba, pentru că nu toată lumea ştie engleză şi i se mai întâmplă ca bătrânii să-i spună că dacă e în Cehia, ar trebui să ştie să vorbească cehă. Cu dosarul său medical, Ionuţ nu doar că nu şi-ar fi găsit un loc de muncă în România, dar nici o viaţă normală nu ar fi avut; în Cehia, însă, câştigă cât n-ar fi visat în ţară, e respectat, are o locuinţă, un job, poate strânge nişte bani. Nu, nu vrea să rămână acolo, dar se întreabă ce ar putea face în ţară. Cine l-ar angaja şi în ce condiţii. Ionuţ nu a plecat din ţară din cauza Guvernului, a politicienilor corupţi, a Coaliţiei pentru Familie sau din cine ştie ce motive ne explică unii sau alţii că ar pleca românii. Ionuţ a plecat pentru că nu a găsit în ţară un loc de muncă plătit decent, care să-i permită, pe lângă asigurarea hranei şi a unui pat în care să doarmă, să mai pună şi ceva deoparte. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.