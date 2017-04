Sport Ionuț Ilie, locul 4 – Smuls, locul 5 – Total Haltere/ Campionatul European de Seniori de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La sfârșitul săptămânii trecute, la Split, în Croația, s-a desfășurat Campionatul European de Haltere pentru Seniori. Din lotul României a făcut parte și Ionuț Ilie, legitimat la CS Știința Municipal Bacău. Sportivul nostru a început bine întrecerea, la stilul Smuls, reușind să ridice inițial haltera la 123 de kilograme, iar apoi încă de două ori fără greșeală, la 126 și 129 kg. O evoluție bună, fără ratare, dar din păcate în afara podiumului de premiere, la doar un kilogram de medalia de bronz (locul 4). La stilul Aruncat, băcăuanul a debutat cu o ratare la 150 kg, ceea ce a însemnat o presiune mare asupra următoarelor sale încercări, drept urmare Ilie a ratat și a doua tentativă. Un moment dificil pentru sportiv, care a reușit totuși să ridice haltere din a treia încercare, la 151 kg (locul 7). Cu un total de 280 de kilograme, sportivul băcăuan a ocupat la final la stilul Total locul 5. O evoluție frumoasă și care ne dă speranță pentru viitor, dacă ținem cont și de faptul că Ionuț Ilie a fost unul dintre cei mai tineri concurenți ai categoriei 62 de kilograme, el fiind de fapt doar la categoria de vârstă tineret (născut 1993), categorie la care la finele anului trecut a devenit dublu campion european. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.