Ionel Palăr ramâne președintele PNL Bacău

Liderii PNL s-au intâlnit marți in cadrul Biroului Politic National la Bucuresti pentru a discuta despre situatia politica din partid dupa rezultatul alegerilor parlamentare.

Deja pentru luna februarie se preconizeaza o Conventie Nationala si alegerea unei noi conduceri. Tot ieri s-a discutat si despre demisiile altor presedinti de filiale care s-au situat sub media nationala, printre care se vehicula si numele lui Ionel Palar, presedintele PNL Bacau.

Luni seara, acesta daduse un raspuns destul de evaziv:

„Scopul oricarei organizatii este sa-si maximizeze potentialul. Nimic nu este exclus”, spunea Palar. Ieri, insa, dupa sedinta, raspunsul era foarte ferm.

„In nici un caz nu-mi prezint demisia, nici nu s-a pus problema. BPN a decis demararea procesului de alegeri interne de jos in sus, in organizatii”, ne-a declarat Ionel Palar. In urma alegerilor locale din vara acestui an a urmat un val de demisii. In judetul Bacau PNL a luat 17,71% la Camera Deputatilor si 17,98% la Senat.