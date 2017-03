Ionel Floroiu și-a deschis birou parlamentar în Podu Turcului

Deputatul Ionel Floroiu, PSD, și-a deschis cabinet parlamentar în comuna Podu Turcului. Inaugurarea a avut loc vineri, începând de la ora 11, în prezența edililor social-democrați de pe Valea Zeletinului și Valea Berheciului.

„Sunt extrem de onorat că am alături echipa cu care lucrez de mulți ani, colaboratori cu care am dus bătălii politice și am rezolvat probleme administrative ale acestei zonei greu încercate din multe perspective, și istorice, și natale”, a declarat Ionel Floroiu, apoi i-a prezentat pe membrii amintitei echipe.

E vorba despre primarii Valentin Mîrzac – Colonești, Mihai Puțeanu – Oncești, Bogdan Popa – Stănișești, Gelu Cioravă – Podu Turcului, Ștefan Abdula – Găiceana, Corneliu Ghelase – Motoșeni, Ovidiu Ivanciu, viceprimar în Răchitoasa, fost primar, și Cezar Forcoș, administrator public în Podu Turcului, fost primar.

De ce a ales Ionel Floroiu să-și deschidă cabinet în Podu Turcului?

„Pentru că încă din 2004, când am ajuns consilier județean, am cunoscut această zonă și pentru mine a fost o provocare, împreună cu primarii de la acea vreme, să o reconstruim din punct de vedere cultural, al învățământului și infrastructurii. Am reușit, mai ales în ultimii patru ani, într-un parteneriat cu CJ Bacău și președintele Dragoș Benea, eu fiind vicepreședinte, să facem investiții importante, despre care vă vor spune mai multe primarii.

Pe de altă parte, îmi doresc ca acest cabinet parlamentar să fie interfața între mine, primari, consilieri și cetățenii de rând, cetățeni care nu au posibilitatea să interacționeze atât de ușor cum au cei care ocupă funcții cu un deputat sau un senator. Vreau să fiu acel om care interacționează direct cu oamenii. Și cum aș fi putut altfel decât în cadrul programului de audiențe al acestui cabinet care se adresează celor două zone, Valea Zeletinului și Valea Berheciului?”, a întrebat deputatul.

Ionel Floroiu arată că, dată fiind distanța foarte mare față de municipiul reședință de județ, a vrut să faciliteze legătura cu cetățenii care ar avea ceva de semnalat sau de reclamat. În acest scop a montat afară, la intrare, o cutie poștală pe care stă inscripționat „Pentru deputatul tău, Ionel Floroiu”.

Un alt motiv al alegerii sale este faptul că Podu Turcului este văzut ca un centru al zonei de est, având judecătorie, parchet, liceu, spital, poliție, birou APIA, oficiu de șomaj etc.

Ionel Floroiu a vorbit și despre munca sa de parlamentar, care e o provocare, fiind la primul mandat. El afirmat că, spre deosebire de alți aleși care ”fac concurs de inițiative”, unele haioase, altele populiste, va fi un deputat atipic deoarece vine „din viața reală, „de la firul ierbii, adică din administrație.”

În trei luni, în Camera Deputaților au fost dezbătute în jur de 200 de propuneri legislative, din care 70 la sută au fost respinse, venind din urmă, unele chiar din 2012 și rătăcite prin sertare.

„Noi trebuie să susținem în primul rând programul de guvernare al PSD, cu care am venit în fața cetățenilor și am câștigat alegerile din 11 decembrie”, a afirmat deputatul.

Până acum, Guvernul a reușit să pună în practică 54 de măsuri din 62, câte se angajase, între care creșterea salariului minim, a salariilor din administrație, educație, sănătate, a valorii punctului de pensie, a pensiei minime, programul „Prima chirie” etc.

„Urmează să luăm alte măsuri care țin de domeniul economic, de sprijinirea întreprinzătorilor mici și mijlocii”, a declarat Ionel Floroiu.

Ca deputat Ionel Floroiu își propune să fie pragmatic. „Îmi propun să vin cu inițiative legislative eficiente pentru cetățenii care m-au votat, îmi propun ca legislația veche să fie simplificată, să fie pe înțelesul primarilor, consilierilor și angajaților din administrație. Să nu mai întortochem legile, să nu facem legi de dragul de a le face!”.

El a vorbit și despre Codul Administrativ, care trebuie să fie „ca o Biblie pentru primari”. Se va bate pentru ca un proiect mai vechi să devină lege, un proiect care aparține miniștrilor Teodorovici și Drăghici și care va permite identificarea zonelor sărace pe baza indicatorilor stabiliți împreună cu Banca Mondială. Această lege îi va ajuta pe primarii din zonele defavorizate să aceseze fonduri în actuala sesiune. În acest moment, comunele din estul județului nu obțin punctaj bun deoarece nu au obiective turistice, conexiune cu un drum național, european, cale ferată etc. E o lege mult așteptată de edilii prezenți la evenimentul de vineri.

Primarii își doresc să realizeze proiecte finanțate din fonduri structurale, dar și din programe naționale. Șanse sunt, susține Ionel Floroiu. Ministerul Dezvoltării Regionale, până în 2020, are 30 de miliarde de lei care vor fi orientate spre infrastructură, mai ales spre cea din mediul rural.

„Împreună cu echipa, continuăm investițiile în apă, canalizare, drumuri, școli, dispensare. Așa cum scrie și pe afiș, continuăm investițiile. Le continuăm pentru că și până acum am făcut investiții”, a explicat deputatul.

Despre obiectivele realizate în mandatele trecute, dar și despre cele dorite au vorbit, pe rând, edilii din Colonești, Oncești, Podu Turcului, Răchitoasa, Stănișești și Motoșeni.

Ei speră că, având cabinet parlamentar în zonă, le vor fi ascultate păsurile. Și cetățenii obișnuiți sunt așteptați de deputatul Ionel Floroiu, care va ține audiențe în prima și a treia vineri din lună, între orele 10 și 14. În cutia poștală de la intrare, pot lăsa sesizări în orice zi.

