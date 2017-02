Antrenorul băcăuan de lupte greco-romane, Ion Șarban a fost nominalizat de Biroul Federal în Colegiul Antrenorilor din cadrul FRL. Această nominalizare (a doua, dupa cea din perioada 2009-2013) se înscrie în cadrul proiectului de relansare a luptelor din România intitulat de președintele Federației Răzvan Pârcălabu „Întoarcerea la Origini” și centrat pe selecția copiilor de la sate. De-a lungul carierei sale, Șarban a înființat și coordonat centre de selecție în mediu rural la Izvoru Berheciului, Luizi Călugăra și Sascut. „Mă onorează și mă responsabilizează această nominalizare. Sper să-mi aduc contribuția la promovarea luptelor românești și a celor băcăuane. De asemenea, îmi doresc să pot valorifica experiența pe care școala băcăuană de lupte o are în ce privește selecția tinerelor talente”, a declarat Ion Șarban, cel care a scos la rampă campioni precum Marian Bradea, Constantin Bulibașa, Iulian Făghian sau Alexandru Botez. 94 SHARES Share Tweet

