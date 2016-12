Top Story Ion Ionescu de la Brad comemorat la 125 de ani de la trecerea în Eternitate de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Filiala Bacău a Societății de Istorie și Retrologie Agrară l-a comemorat, la sfârșitul săptămânii trecute pe întemeietorul științei agricole românești, Ion Ionescu de la Brad, de la decesul căruia s-au împlinit, pe 17 decembrie (stil vechi), 125 de ani. La eveniment au participat, alături de membri ai filialei, reprezentanți ai autorităților comunei Negri, din care face parte satul Brad, agronomi și consultanți superiori ai Camerei Agricole Județene, săteni din Brad, precum și cel mai important fermier din zona Dămienești-Negri, Laurențiu Baciu, care este și președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România. Evenimentul a început cu o slujbă de pomenire, oficiată chiar la mormântul savantului și a continuat cu o scurtă, dar elocventă evocare a personalității savantului, care a avut loc în biserica de lemn construită pe locul vechii biserici a fostului schit Drăgeștii de Jos, unde se află și mormintele familiei Ionescu. Despre personalitatea cu multiple valențe și cu implicații majore în viața economică, politică, socială și culturală a țării de la mijlocul și, mai ales, din a doua jumătate a veacului al XIX-lea, au vorbit inginerul Ion Măzăreanu, fost cercetător științific la Stațiunea de Cercetări Agricole Secuieni (Neamț) și profesorii băcăuani Ioan Mitrea și Ion Ungureanu. Pentru că Ion Ionescu de la Brad s-a născut la Roman, pe 24 iunie 1818, asupra vieții și operei lui s-a aplecat, cu pasiune Ion Măzăreanu, care de-a lungul anilor a scris mai multe articole pe această temă. Prezența în satul Brad a viitorului savant s-a datorat funcției de administrator al moșiei schitului de acolo îndeplinită de tatăl său. În 1869, eminentul profesor a putut cumpăra moșia, pentru familia sa, ceea ce la legat și mai mult de aceste locuri, în care, între altele, a practicat o agricultură exemplară și a înființat prima școală românească în acest domeniu. Despre viața și realizările sale, ziarul Deșteptarea a publicat un documentat articol sub semnătura președintelui Filialei Bacău a SIRAR, Vilică Munteanu. Filiala SIRAR și autoritățile locale își propun ca în vara anului 2018, când se vor împlini 200 de ani de la nașterea savantului, să fie organizate ample manifestări omagiale. Petru Done 26 SHARES Share Tweet

