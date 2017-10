Vineri, 6 octombrie, la sediul PNL filiala Bacău au fost invocate trei probleme „arzătoare”. Cea mai importantă dintre ele a fost semnalată de către Cezar Olteanu, consilier județean în CJ Bacău. Nemulțumirea consilierului a fost pricinuită de propunerea de majorare a prețurilor pe care Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) a făcut-o. Conform spuselor acestuia unele servicii, altele decât cele de apă și canalizare fuseseră majorate chiar și până la de trei ori mai mult decât tarifele inițiale. Ionel Palăr s-a declarat deranjat de lucrurile care se întâmplă în Consiliul Județean. Deputatul PNL de Bacău a mai spus că: „În Consiliul Județean Bacău s-a venit cu o propunere de majorare a tarifelor de până la 300 la sută. Lucru pe care noi, îl considerăm ca fiind foarte grav.” Acesta a mai adăugat că PNL nu va susține aceste acțiuni: „Nu vom susține creșteri aberante de prețuri” La discuții s-a aflat și Mircea Fechet consilier local PNL în Consiliul Local Bacău care a vorbit despre cele două proiecte pe care le-a respins majoritatea PSD-ALDE și PMP și că în acestă seară se va realiza de către PNL o petiție cu scopul de a strânge semnăturile necesare desfășurării Zilelor Bacăului. 0 SHARES Share Tweet loading...

