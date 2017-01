Inginerul Ioan Bejan a castigat concursul pentru postul de director general al Companiei Regionale de Apa Bacau. Acesta a fost anuntat oficial de faptul ca a castigat concursul si a confirmat pentru cotidianul Desteptarea informatia. „Ceea ce pot sa va spun este ca am fost anuntat oficial joi dupa-amiaza. Vestea a venit ca o surpriza. Deocamdata nu stiu cand voi prelua oficial functia”, a declarat noul director. Acesta s-a nascut in Bacau, este inginer, dar in timp a facut studii financiare si apoi a intrat in sfera publica. Locuieste de 20 de ani in Bucuresti, dar mai detine o locuinta in Bacau. „La inceput a fost o provocare, apoi mi s-a parut interesant si iata ca am reusit. Am primit vestea cu bucurie”, a mai spus Ioan Bejan. Acesta nu este casatorit, are o fiica care a absolvit Economia Mediului si locuieste la Berlin. Primul sau loc de munca a fost la Aerostar SA. Ioan Bejan va prelua functia de director general in urma unui concurs organizat in aceste zile si va urma fostului director Razvan Gaina, avand misiunea dificila de a gestiona activitatea si investiile unei companii cu un buget mare, dar cu servicii, deocamdata, putin satisfacatoare pentru bacauani. 11 SHARES Share Tweet

