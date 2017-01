Top Story Invitație la schi: S-a deschis pârtia din stațiunea Slănic-Moldova de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Prima săptămână din 2017 a venit cu o veste bună pentru iubitorii sporturilor de iarnă: luni, 2 ianuarie, începând de la ora 11, s-a deschis pârtia de schi ,,Nemira” din stațiunea Slănic-Moldova. „Starea pârtiei este bună. Se schiază pe zăpadă artificială. Conform procedurilor, au fost verificate toate instalațiile și utilajele din dotare, sunt folosite cele trei tunuri la capacitate maximă, s-a bătătorit zăpada, astfel încât pârtia să se poată încadra în parametrii normali pentru schiat” arată Romil Botezatu, directorul Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont (SPJPTCAS) din cadrul Consiliului Județean. El îi roagă pe schiori să respecte regulile de conduită și recomandările echipelor Salvamont și Jandarmeriei Montane. Pârtia din Slănic Moldova este prevăzută cu telescaun, instalație de înzăpezire artificială, are o lungime de 1. 414 metri, o lăţime medie de 38 de metri şi o diferenţă de nivel de 240 de metri, fiind încadrată în categoria celor uşoare. Programul de funcționare pentru schiori: luni – joi, orele 10.00 – 18.00; vineri – duminică, orele 10.00 – 20.00. Program turiști fără schiuri: zilnic între orele 10.00 – 16.00. Programul poate fi modificat de către administratorul pârtiei în funcție de starea pârtiei/calitatea stratului de zăpadă de pe pârtie, evenimentele organizate pe pârtie, condițiile meteo nefavorabile și apariția unor întreruperi în alimentarea cu energie electrică. Tarife Schiorii pot opta pentru un sistem de tarifare în funcție de numărul de urcări cu telescaunul, având și posibilitatea de a face abonamente pe o zi, două zile sau pe sezon. Schiori adulți: 1 urcare – 7 lei/persoană, 6 urcări – 35 lei/pers, 12 urcări – 65 lei/persoană, abonament o zi – 80 lei, abonament 2 zile – 150 lei, abonament sezon – 2.000 lei. Schiori copii/elevi/studenți: 1 urcare – 5 lei/ persoană, 6 urcări – 20 lei/persoană, 12 urcări – 40 lei, abonament o zi – 50 lei, abonament 2 zile – 80 lei, abonament sezon – 1.000 lei TuriștiUrcare/coborâre pentru turiști adulți – 14 lei/persoană, urcare/coborâre pentru turiști copii/elevi/studenți – 8 lei/persoană Tarif parcare: 10 lei/zi 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.