Sport Învinse din nou în decisiv Volei feminin Divizia A 1 de Florin Stefanescu Angrenate în lupta pentru locul III în clasamentul Diviziei A la volei feminin, echipa pregătită de prof. Florin Grapă a capotat din nou acasă, de această dată în fața lui CSM Târgoviște, într-un meci disputat miercuri seară la Sala Sporturilor. În contextul în care Dinamo a câștigat la CSM București, situația s-a complicat în clasament, lupta mutându-se acum pe locul IV, ultimul care duce în cupele europene, loc pe care se vor lupta Știința Bacău și Dinamo. „Șansele la locul III sunt doar matematice, dar e foarte complicat și trebuie să fim realiști. Mai sunt patru etape și trebuie să ne concentrăm maxim. Ideal ar fi ca etapa următoare noi să câștigăm trei puncte iar Dinamo să piardă la Târgoviște", a declarat Florin Grapă, antrenorul Științei Bacău. În următoarea rundă, băcăuancele vor primi duminică, 9 aprilie, de la ora 13.45, la Sala Sporturilor, vizita lui CSM Lugoj.

