Valoarea investițiilor străine în județul Bacău au ajuns, anul trecut, la 142 de milioane de euro, care îl situează abia pe locul al 32-lea între cele 41 de județe și municipiul București – conform cercetării statistice privind investițiile străine directe (ISD) făcută de Banca Națională a României, în colaborare cu Institutul Național de Statistică, și finalizată la final de septembrie 2017. Obiectivul principal al acestei cercetări statistice a fost determinarea soldului ISD în România la 31 decembrie 2016 și a fluxurilor (mișcărilor) ISD în cursul exercițiului financiar 2016 în întreprinderile rezidente cu investiție străină directă. Regiunea Nord-Est, din care face parte județul Bacău, se află pe ultimul loc, cu numai 1.606 milioane de euro (doar 2,3% din total național). Cele mai mari investiții au fost în zona București-Ilfov, apoi în regiunile Centru și Vest. Numai Bucureștiul a preluat 35.846 de milioane de euro, urmat de județele Ilfov (3.712 milioane de euro) și Timiș (3.540 de milioane de euro). În regiunea Nord-Est, cele mai mari investiții străine (în milioane de euro) au fost în Iași (466), urmat de Suceava (462), Neamț (173), Bacău (142), Botoșani (79) și Vaslui (35). În țară, fluxul net de investiții străine directe în anul 2016 a atins nivelul de 4.517 milioane de euro, iar soldul final 70.113 milioane de euro. Cel mai mult s-a investit în industria prelucrătoare, apoi în construcții și tranzacții imobiliare, în comerț și în intermedieri financiare și asigurări. 0 SHARES Share Tweet loading...

