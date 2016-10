Investiţiile străine, extrem de importante

Primarul Sebesului – orasul din Romania cu somaj zero si buget excedentar – intr-un interviu publicat de „Evenimentul zilei”: „ Investiţiile străine sunt extrem de importante şi au constituit fundamentul acestei dezvoltări fără precedent (…) de exemplu Holzindustrie Schweighofer a generat peste 700 de locuri de muncă la Sebeş, iar cifra lor de afaceri a fost, anul trecut, de peste 500 de milioane de Euro…”

Intr-un interviu publicat recent de evz.ro – site-ul ziarului „Evenimentul zilei” , Dorin Nistor primarul municipiului Sebes a subliniat importanta investitorilor straini in Romania care alaturi de cei autohtoni au facut ca orasul Sebes, o localitate de mici dimensiuni din judetul Alba, sa ajunga la performante economice de invidiat: somaj aproape zero- practic numai cine nu doreste nu isi gaseste un loc de munca la Sebes- si un buget local excedentar care permite municipalitatii sa investeasca in infrastructura orasului pentru a imbunatati viata cetatenilor sai.

Dorin Nistor spune ca: „…investiţiile străine sunt extrem de importante şi au constituit fundamentul acestei dezvoltări fără precedent. Însă, eu cred că ar trebui să subliniem şi afacerile româneşti, care au menţinut linia tradiţională a industriei cu care Sebeşul se făcea cunoscut, cu muţi ani în urmă (…) Consider că producătorii din industria lemnului au fost atraşi la Sebeş, în primul rând de tradiţia pe care am avut-o în aceste domenii și de posibilitatea de a beneficia de forţă de muncă înalt calificată, de resurse umane pregătite pentru a face faţă unei provocări profesionale oferite de marii investitori străini. Ştiu, de exemplu, că Holzindustrie Schweighofer are peste 400 de ani experienţă în domeniul procesării lemnului, fiind un actor important pe piața europeană. În România, a generat peste 3.000 de locuri de muncă, din care peste 700 de locuri de muncă la Sebeş, iar cifra lor de afaceri a fost, anul trecut, de peste 500 de milioane de Euro.”

Pe langa taxele si impozitele locale pe care le platesc companiile romanesti si straine la Sebes sau locurile de munca create se adauga implicarea activa in viata comunitatii asa cum afirma primarul localitatii:

„Din fericire, vorbim de companii de înaltă clasă, implicate activ în viața comunității. Atât micii agenți economici, cât și marii investitori au făcut gesturi generoase în susținerea instituțiilor de învățământ din municipiul Sebeș, s-au implicat în activități privind protecția mediului înconjurător, au făcut donații substanțiale pentru susținerea infrastructurii de sănătate, așadar au spus un cuvânt important în abordarea responsabilității sociale ca obiectiv de atins în politica publică a companiilor private. Vă dau un singur exemplu, compania Holzindustrie Schweighofer, însă lista este mult mai extinsă.”

Puteti citi aici intregul interviu cu primarul Sebesului publicat de „Evenimentul zilei”.